Mỹ tấn công 2 tàu chở dầu của Iran

ANTD.VN - Các quan chức Mỹ cho biết, quân đội nước này đã tấn công 2 tàu chở dầu của Iran trong đợt không kích diễn ra hôm 1-9.

Mỹ tăng cường răn đe các cuộc tập kích của Iran nhắm vào tàu chở dầu di chuyển qua Eo biển Hormuz. Ảnh: AFP/CNP/Bloomberg/Getty Images

Đây là lần đầu tiên quân đội Mỹ tấn công các tàu chở dầu Iran nhằm trả đũa những vụ tập kích của Tehran nhắm vào các tàu thuyền tại Eo biển Hormuz - thay vì chỉ ngăn chặn các tàu này do vi phạm lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ.

Một quan chức Mỹ cho biết động thái này là một phần trong chính sách mới “tàu dầu đổi tàu dầu” do Tổng thống Mỹ Donald Trump phê duyệt, nhằm tăng cường răn đe các cuộc tập kích của Iran nhắm vào tàu chở dầu di chuyển qua eo biển này. Các quan chức Mỹ nói rằng khoảng 100 mục tiêu đã bị tấn công trong đợt không kích hôm 1-9.

Các tàu chở dầu của Chính phủ Iran đang neo đậu ngoài khơi bờ biển Iran, ở phía Bắc đường phong tỏa hải quân của Mỹ. Các máy bay không người lái (UAV) của Mỹ đã phóng tên lửa đánh trúng khoang động cơ của các tàu này.

Giới chức Mỹ cho biết trong số các mục tiêu bị tấn công có các trận địa phòng không, hệ thống radar, năng lực rải thủy lôi, trạm thông tin liên lạc, bệ phóng tên lửa hành trình chống hạm và bệ phóng máy bay không người lái tấn công của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Họ cho biết nỗ lực trả đũa của Iran đã thất bại. Iran đã phóng khoảng 25 tên lửa đạn đạo, nhưng chỉ một nửa bay tới không phận Jordan. 10 quả đã bị đánh chặn và 3 quả rơi xuống đất mà không gây thương vong.

Theo một quan chức Mỹ, Iran đã phóng khoảng 20 máy bay không người lái nhắm vào các căn cứ của Mỹ tại Bahrain, nhưng hầu hết đều bị đánh chặn. Nước này cũng phóng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái vào các căn cứ của Mỹ tại Kuwait. Ngoài ra, 2 máy bay không người lái đã được phóng về phía một căn cứ của Mỹ ở Erbil, thuộc vùng Kurdistan của Iraq, nhưng cũng bị đánh chặn.

Nhà Trắng và Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố, các cuộc tấn công này nhằm đáp trả những nỗ lực tập kích gần đây của IRGC nhắm vào tàu thương mại tại Eo biển Hormuz cũng như các căn cứ của Mỹ trong khu vực.

Một quan chức Mỹ chia sẻ với trang Axios rằng các cuộc tấn công mới đã làm suy yếu năng lực tấn công của Iran tại eo biển này và giúp “kéo dài thời gian an toàn ít nhất một tháng” cho các tàu thương mại nhờ giảm bớt mức độ đe dọa.

Trong khi Mỹ và Iran giao tranh, lực lượng Mỹ vẫn tiếp tục hộ tống các tàu di chuyển qua eo biển. Một quan chức Mỹ cho biết khoảng 40 tàu đã di chuyển ra vào eo biển trong ngày 1-9, vận chuyển hàng triệu thùng dầu. Quan chức này nói rằng lực lượng Mỹ đã đánh chặn một số tên lửa hành trình chống hạm và máy bay không người lái do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phóng về phía các tàu, không có tàu nào bị trúng đạn.