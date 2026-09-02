Ngoại trưởng Hoa Kỳ khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ với Việt Nam

ANTD.VN - Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ đối tác ngày càng phát triển với Việt Nam, đặc biệt là những tiến bộ đạt được trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), Ngoại trưởng Marco Rubio ngày 1/9 khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ đối tác ngày càng phát triển với Việt Nam, đặc biệt là những tiến bộ đạt được trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện và cam kết chung của hai nước đối với hòa bình và ổn định trên khắp khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Trong thông cáo báo chí đăng trên trang web Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Rubio bày tỏ: “Chúng tôi đánh giá cao vai trò lãnh đạo ngày càng lớn mạnh của Việt Nam với tư cách là đối tác của Hoa Kỳ, trong đó có vai trò nổi bật của Việt Nam với tư cách là thành viên sáng lập ủng hộ Hội đồng Hòa bình. Khi nhìn lại những thành tựu ấn tượng của Việt Nam, chúng tôi mong muốn tiếp tục phát huy những tiến bộ này và phối hợp cùng nhau để đảm bảo sự thịnh vượng và an ninh chung cho nhân dân hai nước trong những năm tới.”

Trong thông cáo, Ngoại trưởng Rubio thay mặt Hoa Kỳ gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới Chính phủ và Nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Theo ông, ngày này tôn vinh nền độc lập của Việt Nam - minh chứng bền bỉ cho sức mạnh và khả năng vượt qua thử thách của Nhân dân Việt Nam.

Nhân dịp đặc biệt này, Ngoại trưởng Hoa Kỳ chúc Việt Nam một năm tiếp tục thành công, hòa bình và thịnh vượng.