Mỹ tiến hành hàng loạt cuộc không kích mới vào các mục tiêu ở Iran

ANTD.VN - Hãng tin Axios dẫn lời các quan chức Mỹ tiết lộ Không quân Mỹ đã tiến hành những cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Iran tại khu vực xung quanh Eo biển Hormuz.

Mỹ tiến hành không kích sau khi IRGC bị cáo buộc thực hiện các vụ tấn công các vụ tấn công tàu thuyền thương mại ở Eo biển Hormuz và lực lượng Mỹ. (Ảnh: IRNA/TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, quân đội Mỹ xác nhận đã tiến hành những cuộc không kích mới nhằm vào các mục tiêu ở Iran, sau khi lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bị cáo buộc thực hiện các vụ tấn công tàu thuyền thương mại ở Eo biển Hormuz và lực lượng Mỹ đang triển khai trong khu vực.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ra thông báo cho biết tối 1/9 (giờ địa phương), các lực lượng Mỹ bắt đầu tấn công các mục tiêu của IRGC tại Iran. Các cuộc không kích diễn ra sau “những nỗ lực tấn công gần đây của IRGC nhằm vào tàu thuyền thương mại ở Eo biển Hormuz và các quân nhân Mỹ được triển khai trong khu vực.”

Hãng tin Axios dẫn lời các quan chức Mỹ tiết lộ Không quân Mỹ đã tiến hành những cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Iran tại khu vực xung quanh Eo biển Hormuz.

Truyền thông Iran đưa tin nhiều tiếng nổ được nghe thấy tại các thành phố cảng Bandar Abbas và Sirik, cũng như trên đảo Qeshm ở miền Nam nước này. Bandar Abbas được biết đến là một trong những cảng biển và trung tâm quân sự trọng yếu nhất của Iran nằm bên bờ Eo biển Hormuz.

Trong một động thái khác có liên quan, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Tehran sẽ đáp trả bằng biện pháp quân sự nếu Mỹ tăng cường các hoạt động phong tỏa hải quân, đồng thời nhấn mạnh đây là “hành động quân sự” chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo.

Trong thông điệp video phát sóng ngày 1/9, người đứng đầu cơ quan lập pháp Iran khẳng định các lực lượng của Tehran vẫn đang kiểm soát hoàn toàn Eo biển Hormuz và sẽ không để tuyến đường này mở lại theo ý muốn của Washington.

Ông cáo buộc Mỹ đang đưa ra những “cam kết giả tạo” về an toàn cho tàu thuyền thương mại di chuyển qua tuyến đường phía Nam Hormuz và tuyên bố những con tàu cố tình xâm phạm sẽ bị nhắm mục tiêu.

Ông Ghalibaf cũng khẳng định năng lực quân sự của Iran, đặc biệt là kho tên lửa, đang được tái thiết với tốc độ nhanh chóng và sẽ đạt được ưu thế vượt trội cả về chất lượng lẫn số lượng trong những đợt xung đột tới.

Theo báo cáo mới nhất từ CENTCOM, tính đến nay, lực lượng nước này đã điều hướng 84 tàu thương mại trong khuôn khổ chiến dịch phong tỏa hải quân nhằm vào Iran. CENTCOM cho biết đã vô hiệu hóa 3 tàu và cưỡng chế kiểm tra 2 tàu khác để đảm bảo tuân thủ các quy định quốc tế.

Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải chiến lược, nằm giữa Iran và Oman, đồng thời là một trong những tuyến đường vận chuyển dầu mỏ và khí đốt quan trọng nhất thế giới. Bất kỳ sự gián đoạn nào tại khu vực này đều có thể tác động nghiêm trọng đến hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu.