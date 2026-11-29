Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng (thứ tư từ bên trái), Phó chủ tịch Hà Nội Trương Việt Dũng (thứ năm từ bên phải) bấm nút khởi công khu đô thị đa mục tiêu cùng lãnh đạo Tân Á Đại Thành (Ảnh vnExpress)

Liên danh nhà đầu tư thực hiện dự án này gồm 3 doanh nghiệp, trong đó Công ty cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành - Meyland giữ vai trò đại diện.

Doanh nghiệp này cho biết khu đô thị đa mục tiêu có phạm vi nghiên cứu gần 297 ha nằm tại phường Bồ Đề, Long Biên và xã Bát Tràng. Trong đó, diện tích phát triển khu đô thị hơn 245 ha. Còn lại khoảng 51,5 ha dành cho trục đại lộ cảnh quan sông Hồng chạy qua.

Dự án của Tân Á Đại Thành nằm dọc theo bờ đông sông Hồng, từ cầu Chương Dương đến cầu Thanh Trì. Vị trí này cũng thuận tiện kết nối với trung tâm Hà Nội cùng các địa phương lân cận như Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng.

Nikken Sekkei - doanh nghiệp Nhật Bản tư vấn cho dự án với ý tưởng sống với sông, hướng tới phát triển không gian đô thị hài hoà với cảnh quan sông Hồng. Khu đô thị đa mục tiêu ở cửa ngõ phía đông Thủ đô dự kiến cung ứng ra thị trường 38.000 căn hộ, đáp ứng quy mô dân số 74.000 người.

Chủ đầu tư sẽ dành 37 ha đất tại dự án cho cây xanh; 37 ha cho công trình giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao; 51 ha phát triển thương mại dịch vụ.

Dự án cũng bố trí tại phường Bồ Đề khoảng 5.200 căn hộ để tái định cư tại chỗ cho người dân ba làng Bồ Đề, Thạch Cầu và Hạ Trại. Quỹ nhà ở này được ưu tiên triển khai ngay từ giai đoạn đầu, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, cải thiện điều kiện sinh hoạt.

Như vậy, đây là khu đô thị đa mục tiêu thứ 5 được triển khai tại Hà Nội. Mô hình này lần đầu có mặt tại Việt Nam. Hà Nội kỳ vọng khu đô thị đa mục tiêu sẽ giúp giải quyết tình trạng thiếu nhà tái định cư chất lượng cao, nhà ở xã hội hạn chế, giá căn hộ thương mại tăng mạnh và áp lực dân số dồn nén vào khu vực trung tâm.

4 dự án đô thị đa mục tiêu của Hà Nội được khởi công trước đó. 2 khu ở phía bắc tại xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh có quy mô hơn 474 ha (do liên danh Handico, Sunshine, Thái Nam làm chủ đầu tư) và khu gần 700 ha tại xã Thư Lâm, Đông Anh của Công ty Tương Lai Sông Hồng.

Khu vực phía nam có khu đô thị đa mục tiêu hơn 600 ha ở xã Tam Hưng, Bình Minh của Vinhomes. Ở phường Lĩnh Nam, liên danh Tương Lai Sông Hồng, Đại Quang Minh và Hòa Phát đang triển khai dự án đa mục tiêu hơn 36.000 căn hộ.

Cũng tại sự kiện hôm nay, Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã công bố chiến lược mới nhân dịp 33 năm thành lập. Hiện tại, đây là một doanh nghiệp đa ngành, hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao, bất động sản. Tân Á Đại Thành có 45 công ty thành viên, 17 nhà máy với hơn 7.000 cán bộ, nhân viên.

Trong lĩnh vực bất động sản, tập đoàn này sắp tới muốn phát triển chuỗi giá trị đồng bộ từ nghiên cứu, sản xuất, cung ứng vật liệu, thiết bị đến vận hành dự án. Tân Á Đại Thành muốn kiểm soát chi phí xây dựng và vận hành nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận các sản phẩm địa ốc chất lượng với chi phí phù hợp cho người dân.