Giá vàng đã phục hồi mạnh mẽ trong tuần giao dịch ngắn ngủi do Lễ Tạ ơn tại Mỹ, nhờ hoạt động mua vào ở mức giá rẻ và đồng đô la Mỹ yếu hơn. Điều này xảy ra sau khi dữ liệu kinh tế tích cực hơn, lạm phát dai dẳng và kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất nữa của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã đẩy giá xuống mức thấp nhất trong 15 tháng. Chỉ trong tuần liền trước đó, giá vàng giao ngay đã giảm tới 8,9%, tương đương mức giảm lên tới 5.345,5 USD/ounce.

Hoạt động mua “bắt đáy” đã giúp kim loại quý này tăng vọt ngay sáng đầu tuần, tuy nhiên lại chịu áp lực bán vào giữa tuần khi các dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực hơn dự kiến làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn. Nhưng ngay sau đó, vàng lại lấy lại sự phục hồi khi cổ phiếu công nghệ ổn định và các nhà đầu tư đóng các vị thế bán khống trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn; và tiếp tục tăng mạnh trong phiên cuối tuần.

Chốt tuần, vàng giao ngay quốc tế đứng tại 3.653 USD/ounce, tăng hơn 115 USD mỗi ounce, tương đương mức tăng 3,25%.

Giá vàng biến động mạnh tuần qua

Trong nước, giá vàng SJC niêm yết cuối tuần tại 131,0 – 136,0 triệu đồng/lượng, tăng 2,5 triệu đồng mỗi lượng, tương đương mức tăng xấp xỉ 2% trong tuần. Như vậy, giá vàng trong nước thời gian gần đây có xu hướng biến động thấp hơn so với thị trường quốc tế.

Với diễn biến tích cực tuần qua, các dự đoán mới về triển vọng ngắn hạn của kim loại quý có phần bớt tiêu cực hơn so với tuần trước. Dù vậy, phe tích cực vẫn chưa thể chiếm ưu thế, vì những áp lực lên thị trường vẫn rất lớn.

Ở phía những người dự báo giá vàng tăng, đa phần cho rằng vàng đã vượt qua giai đoạn bị bán quá mức do đợt sụt giảm của cổ phiếu công nghệ. Tuần tới, khi thị trường chứng khoán ổn định có thể giúp vàng giữ được sự ổn định.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, một số chuyên gia lại cho rằng dù đã có sự phục hồi đáng kể nhưng xu hướng ngắn hạn của vàng vẫn là giảm, cho đến khi có một thông báo mới làm thay đổi cục diện thị trường, chẳng hạn về lãi suất của Fed. Điều này sẽ không dễ gì trong bối cảnh lạm phát vẫn neo cao, bất chấp giá dầu đang giảm.

Tuần này, trong số 15 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News thì có 6 chuyên gia, tương đương 40%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 5 người khác, chiếm 33%, dự báo kim loại quý này sẽ giảm. Bốn nhà phân tích còn lại, chiếm 27% tổng số, không có quan điểm chắc chắn về hướng đi của vàng, hoặc dự đoán giá sẽ đi ngang trong tuần tới.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco đã thu được 159 phiếu bầu, cho thấy các nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn duy trì sự phân bố gần như tương tự so với tuần trước. Có 57 ý kiến, tương đương 36%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; trong khi 68 người khác, tương đương 43%, dự báo kim loại quý này sẽ giảm giá; 34 nhà đầu tư còn lại, chiếm 21% tổng số, kỳ vọng giá vàng sẽ ổn định hoặc cho rằng triển vọng của vàng ở mức cân bằng.