Ông Trump tự tuyên bố mình là tổng thống ‘vĩ đại nhất’ nước Mỹ

ANTD.VN - Ông Donald Trump đã tự tuyên bố mình là tổng thống “vĩ đại nhất” trong lịch sử nước Mỹ, đồng thời gọi ông Joe Biden và ông Barack Obama là “những người thất bại” trong một bảng xếp hạng được đăng trên nền tảng Truth Social.

Ông Abraham Lincoln, người đã lãnh đạo nước Mỹ vượt qua cuộc Nội chiến và bãi bỏ chế độ nô lệ, và ông George Washington - vị Tổng thống đầu tiên của Mỹ và là một trong những người lập quốc, được xếp hạng thấp hơn ông Trump một bậc.

Tổng thống Trump đã chia sẻ bảng xếp hạng này vào ngày 27-8. Biểu đồ chia các tổng thống Mỹ thành 6 thứ hạng - ‘Vĩ đại nhất’, ‘Vĩ đại’, ‘Gần vĩ đại’, ‘Trung bình’, ‘Dưới trung bình’ và ‘Thất bại’ - với ông Trump đứng đầu.

Các ông Lincoln, Washington, Franklin D. Roosevelt, Woodrow Wilson, Thomas Jefferson và Andrew Jackson được xếp vào hạng mục ‘Vĩ đại’.

Các ông Theodore Roosevelt, Grover Cleveland, John Adams và James K. Polk được xếp hạng ‘Gần vĩ đại’, trong khi ông Bill Clinton nằm trong số những người được coi là ‘Trung bình’. Các cựu Tổng thống Biden và Obama được xếp ở hàng cuối trong bảng xếp hạng của ông Trump.

Danh sách này bao gồm 34 tổng thống và bỏ sót 11 người khác, trong đó có Ronald Reagan, Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy, Richard Nixon và cả hai cha con ông George Bush.

Hình ảnh này dường như là phiên bản chỉnh sửa của bảng xếp hạng được tạp chí LIFE công bố năm 1948, khi nhà sử học Harvard Arthur Schlesinger Sr. yêu cầu 55 chuyên gia về lịch sử Mỹ phân hạng các tổng thống là “vĩ đại”, “gần vĩ đại”, “trung bình”, “dưới trung bình” hoặc “thất bại”.

Bảng xếp hạng về các tổng thống Mỹ. Ảnh: X

Bảng xếp hạng được Tổng thống Trump đăng tải phần lớn giữ nguyên các hạng mục ban đầu nhưng thêm chính ông vào vị trí đầu bảng và một số vị tổng thống thuộc đảng Dân chủ trong thời gian gần đây.

Ông Trump đăng tải hình ảnh này sau khi Đài CNN nêu bật cuộc thăm dò của Đại học Elon cho thấy 53% đảng viên Cộng hòa coi ông là vị tổng thống thuộc đảng Cộng hòa mà họ ngưỡng mộ nhất, vượt xa ông Reagan với 18% và Lincoln với 8%. Nhà phân tích Harry Enten của CNN gọi đó là một “sự so sánh mang tính lịch sử”, nói rằng ông Trump “gần gấp ba lần” ông Reagan.

Trước đó, vào năm 2018, Dự án Presidential Greatness Project xếp ông Trump ở vị trí cuối cùng với 12,34 điểm trên 100, so với 95,03 điểm của ông Lincoln, và tiếp tục xếp ông ở vị trí cuối cùng trong cuộc khảo sát năm 2024. Ông Lincoln đứng đầu cả hai bảng xếp hạng này.

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump đã giảm mạnh trong nhiệm kỳ thứ hai của ông. Một cuộc thăm dò của hãng Reuters/Ipsos được thực hiện từ ngày 21 đến 24-8 cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông ở mức thấp kỷ lục 33%, với 65% không tán thành.

Một cuộc khảo sát của Đại học Marquette cho thấy 30% những người được hỏi tán thành cách ông Trump điều hành nền kinh tế và chỉ 22% ủng hộ thành tựu của ông về kiểm soát lạm phát và chi phí sinh hoạt.