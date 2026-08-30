Nắng nóng kỷ lục gây khủng hoảng cho mạng lưới đường sắt Anh: Ray biến dạng, tàu trật bánh liên tiếp

ANTD.VN - Đợt nắng nóng và hạn hán gay gắt kéo dài tại Anh đang khiến mạng lưới đường sắt nước này vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng. Sự cố đường ray bị uốn cong do nhiệt độ cao đã gây ra hàng loạt vụ trật bánh tàu hỏa và khiến hàng nghìn chuyến tàu bị hủy.

Một chuyến tàu của hãng Greater Anglia từ ga London Liverpool Street đến ga Southend Victoria bị trật khỏi đường ray gần ga Wickford ngày 15-8-2026

Mùa hè năm nay được ghi nhận là một trong những thời điểm nắng nóng và khô hạn kỷ lục tại Anh, với các đợt nắng nóng gay gắt liên tiếp dẫn đến tình trạng hạn hán diện rộng tại England và Wales.

Hệ thống đường sắt nước Anh vốn được thiết kế cho khí hậu mát mẻ và ẩm ướt hiện đang phải gồng mình chịu đựng sức ép nặng nề từ thời tiết cực đoan.

Theo các chuyên gia kỹ thuật, khi nhiệt độ không khí tăng cao, nhiệt độ trên mặt đường ray bằng thép có thể vọt lên tới 51 độ C.

Một đoàn tàu bị trật bánh ở Lewes, East Sussex khiến các toa tàu lật nghiêng

Do đặc tính giãn nở vì nhiệt, các thanh ray thép dài bị nén chặt và không có khoảng hở để di chuyển, dẫn đến hiện tượng bị uốn cong, biến dạnh.

Tình trạng này vô cùng nguy hiểm, có thể làm trật bánh các đoàn tàu đang di chuyển với tốc độ cao.

Chỉ trong một thời gian ngắn, mạng lưới đường sắt đã ghi nhận 2 vụ trật bánh tàu hỏa nghiêm trọng liên tiếp trong vòng 24 giờ tại khu vực Lewes, Đông Sussex và Wickford, Essex.

Một đoàn tàu bị trật bánh trong đợt nắng nóng thứ 5 tại Anh vào tháng 8-2026

Tình trạng nắng nóng kéo dài cũng làm đất dưới nền đường ray bị sụt giảm độ ẩm nghiêm trọng, co ngót và gây ra hiện tượng sụt lún, lệch độ cân bằng của đường ray dưới tải trọng của các đoàn tàu.

Để đảm bảo an toàn, Cơ quan Quản lý Đường sắt Anh đã phải áp dụng các biện pháp khẩn cấp như giảm tốc độ toàn mạng lưới, điều chỉnh lịch trình và tiến hành sơn trắng các thanh ray để phản xạ nhiệt.

Sự cố thời tiết cực đoan này đã khiến gần 7.700 chuyến tàu bị hủy, gây thiệt hại ước tính lên tới hàng chục triệu bảng Anh và làm xáo trộn hoàn toàn đời sống của người dân.

Các chuyên gia nhận định, để ứng phó với biến đổi khí hậu trong dài hạn, ngành đường sắt Anh bắt buộc phải tăng cường đầu tư nâng cấp hạ tầng, thay thế các đoạn nền đường từ thế kỷ XIX, cải tiến hệ thống làm mát tủ tín hiệu và nâng cao khả năng chịu nhiệt cho toàn bộ hệ thống ray thép.