Mỹ thành lập Học viện Vũ trụ để trở thành quốc gia 'đứng đầu không gian'

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh thành lập Học viện Vũ trụ Mỹ nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho cả lực lượng quân sự lẫn lĩnh vực hàng không vũ trụ dân sự, trong bối cảnh cuộc cạnh tranh chiến lược trên vũ trụ với Trung Quốc ngày càng gay gắt.

Ông Trump thăm Trung tâm Vũ trụ Johnson của NASA

Tuyên bố được Tổng thống Donald Trump đưa ra ngày 29-8 trong chuyến thăm Trung tâm Vũ trụ Johnson của NASA tại thành phố Houston, bang Texas.

Tại đây, ông Trump đã ký sắc lệnh thành lập Ủy ban Tổng thống về Học viện Vũ trụ Mỹ do Giám đốc NASA Jared Isaacman làm Chủ tịch để nghiên cứu và triển khai mô hình đào tạo mới này.

Học viện Vũ trụ Mỹ được kỳ vọng sẽ trở thành một cơ sở đào tạo quy mô và uy tín hàng đầu, sánh ngang với các học viện quân sự danh tiếng lâu đời của Mỹ như Học viện Quân sự West Point hay Học viện Hải quân Annapolis.

Ông Trump trao tặng huân chương cho phi hành gia người Canada Jeremy Hansen tại Trung tâm Vũ trụ Johnson của NASA ở Houston

Cơ sở này sẽ chịu trách nhiệm thu hút, huấn luyện và cung cấp đội ngũ phi hành gia, kỹ sư, nhà khoa học và lực lượng tác chiến không gian cho Lực lượng Vũ trụ Mỹ, NASA cũng như ngành công nghiệp thương mại vũ trụ dân sự.

Phát biểu trước đông đảo các nhà khoa học và phi hành gia, Tổng thống Trump nhấn mạnh: "Một quốc gia không thể đứng đầu trên Trái đất nếu chỉ xếp thứ hai ngoài không gian. Học viện mới sẽ là nơi thu hút, đào tạo và cung cấp những tài năng xuất sắc nhất của đất nước".

Không gian vũ trụ đang trở thành miền chiến lược then chốt về cả quân sự lẫn công nghệ giữa các cường quốc, đặc biệt là cuộc đua trở lại Mặt trăng trước năm 2030 giữa Mỹ và Trung Quốc.

Hiện vị trí đặt trụ sở chính thức của Học viện Vũ trụ Mỹ vẫn đang được Chính phủ Mỹ xem xét.

Cũng trong sự kiện tại Trung tâm Vũ trụ Johnson, Tổng thống Trump đã trao Huân chương Danh dự Vũ trụ của Quốc hội cho phi hành đoàn sứ mệnh Artemis II vì thành tích bay quanh Mặt trăng thành công, đánh dấu bước tiến quan trọng trong kế hoạch đưa con người trở lại bề mặt Mặt trăng