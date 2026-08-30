Trung Quốc tung gói giải pháp mạnh tay nhằm ổn định thị trường bất động sản

ANTD.VN - Chính phủ Trung Quốc vừa công bố gói chính sách hỗ trợ thị trường bất động sản mạnh mẽ hơn dự kiến, bao gồm các biện pháp tháo gỡ khó khăn về vốn cho các doanh nghiệp phát triển nhà đất và thúc đẩy nguồn cầu từ người mua nhà.

Trung Quốc yêu cầu các chính quyền địa phương ưu tiên bán nhà đã hoàn thiện

Gói giải pháp mới được kỳ vọng sẽ tạo động lực lớn giúp ngăn chặn đà suy giảm kéo dài của thị trường bất động sản – ngành kinh tế từng đóng góp tới 1/4 tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Theo các chuyên gia phân tích kinh tế, quy mô và mức độ của các chính sách vừa ban hành đã vượt dự báo của giới quan sát tài chính.

Các biện pháp tập trung vào việc nới lỏng các quy định hạn chế mua nhà tại các thành phố lớn, hạ tỷ lệ trả trước tối thiểu đối với các khoản vay thế chấp, đồng thời mở rộng hạn mức tín dụng nhằm giúp các chủ đầu tư hoàn thiện các dự án nhà ở dở dang.

Bên cạnh đó, Bắc Kinh cũng khuyến khích các chính quyền địa phương và doanh nghiệp nhà nước tham gia mua lại các diện tích đất chưa sử dụng hoặc các căn hộ dở dang để chuyển đổi thành nhà ở xã hội, giúp giảm lượng hàng tồn kho khổng lồ trên thị trường.

Tín hiệu tích cực từ gói chính sách lập tức thúc đẩy tâm lý nhà đầu tư, giúp chỉ số cổ phiếu ngành bất động sản trên các thị trường chứng khoán khu vực tăng vọt.

Giới chuyên gia nhận định, dù thị trường vẫn cần thêm thời gian để phục hồi hoàn toàn niềm tin của người tiêu dùng, các bước đi quyết liệt này thể hiện quyết tâm cao độ của Chính phủ Trung Quốc trong việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội.