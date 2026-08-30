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Xả súng tại lễ hội âm nhạc ở Thụy Sĩ, 1 người thiệt mạng, 5 người bị thương

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Thu Nguyên

ANTD.VN - Cảnh sát Thụy Sĩ cho biết 1 người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong vụ xả súng xảy ra tại một lễ hội nhạc điện tử ở miền Bắc nước này rạng sáng 30-8.

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Lực lượng cảnh sát được huy động đến hiện trường vụ xả súng

Theo thông báo đăng trên mạng xã hội X, vụ việc xảy ra vào khoảng 3h sáng tại trường đua ngựa ở Aarau, phía Bắc Zurich, nơi đang diễn ra lễ hội âm nhạc thường niên "Aarauer Rave".

Cảnh sát địa phương xác nhận đã huy động lực lượng lớn tới hiện trường sau khi nhận tin nhiều người trúng đạn.

“Hiện danh tính và động cơ của thủ phạm vẫn chưa được xác định. Công tác truy tìm đang được khẩn trương tiến hành”, cảnh sát Thụy Sĩ thông tin, đồng thời cho biết nguyên nhân và hoàn cảnh cụ thể của vụ việc vẫn đang được điều tra.

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Cảnh sát tuần tra một con phố ở trung tâm thị trấn Aarau sáng 30-8

Tờ Blick dẫn lời người phát ngôn cảnh sát Vanessa Rumpold cho biết: “Nhiều phát súng đã được bắn ra giữa một nhóm đông người”. Một số nhân chứng cũng cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng súng nổ liên tiếp.

Ước tính khoảng 3.500 người đã tham dự lễ hội diễn ra từ 15h ngày 29 đến 2h sáng 30-8.

Theo Guardian

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Từ khóa:

#Xả súng #Lễ hội âm nhạc #Thụy Sĩ

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