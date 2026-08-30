Độc lạ món bánh Burger gà rán kết hợp bánh quy Oreo tại Trung Quốc

ANTD.VN - Hai thương hiệu nổi tiếng KFC và Oreo vừa mới tung ra một sản phẩm ẩm thực kết hợp đầy táo bạo: Bánh burger gà rán vị Oreo, mang đến trải nghiệm hương vị mặn - ngọt đan xen cho thực khách.

Burger gà KFC kết hợp Oreo

Món ăn độc lạ này có tên đầy đủ là KFC x Oreo Original Recipe Chicken Burger, chính thức được bán ra tại các cửa hàng KFC trên toàn Trung Quốc từ ngày 28-8.

Chiếc bánh burger đặc biệt này gồm phần nhân là đùi gà rán giòn rụm truyền thống của KFC kết hợp cùng rau xà lách, lớp khoai tây nghiền trộn lẫn với những mảnh bánh quy Oreo giòn tan.

Toàn bộ phần nhân được kẹp giữa hai miếng vỏ bánh màu đen đặc trưng, mô phỏng lại hình dáng chiếc bánh quy sôcôla nổi tiếng của Oreo.

Đây không phải là lần đầu tiên hai thương hiệu này thực hiện cú bắt tay đầy lạ lẫm.

Trước đó, vào tháng 7, KFC và Oreo từng gây xôn xao khi trình làng loại bánh quy Oreo mang hương vị gà rán tại thị trường Trung Quốc, trong đó lớp kem ngọt truyền thống được thay thế bằng nhân mặn đậm đà từ công thức 11 loại thảo mộc và gia vị của KFC.

Lần này, hai nhãn hàng đã làm điều ngược lại: Biến một chiếc burger gà rán mang diện mạo và hương vị đậm chất Oreo.

Hiện tại, sản phẩm kết hợp giới hạn này chỉ được mở bán duy nhất tại thị trường Trung Quốc và chưa có kế hoạch ra mắt tại các quốc gia khác trên thế giới.