Israel tuyên bố đã làm suy yếu đáng kể chương trình hạt nhân Iran

ANTD.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này đã hoàn thành khoảng 80-90% mục tiêu nhằm loại bỏ mối đe dọa từ chương trình hạt nhân Iran, song cho rằng chiến dịch vẫn chưa kết thúc và Israel cần tiếp tục xử lý những phần việc còn lại.

Ông Netanyahu nói Israel vẫn phải hoàn thành "công việc" còn lại liên quan đến Iran

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh i24NEWS, ông Netanyahu nhận định khả năng Iran phát triển vũ khí hạt nhân từng đe dọa sự tồn tại của Israel. “Chúng tôi đã hoàn thành 80-90% công việc. Chúng tôi cần hoàn tất phần còn lại”, nhà lãnh đạo Israel nói.

Ông Netanyahu không giải thích cụ thể phần việc còn lại gồm những mục tiêu nào. Tuy nhiên, Israel vẫn coi chương trình hạt nhân Iran là mối đe dọa chưa được giải quyết hoàn toàn và để ngỏ khả năng tiếp tục hành động quân sự.

Thủ tướng Israel khẳng định, nước này vẫn có năng lực tiến hành các chiến dịch sâu bên trong lãnh thổ Iran nếu thấy cần thiết. Đề cập những hoạt động quân sự trước đây, ông tuyên bố các phi công Israel “đã từng ở đó và có thể trở lại bất cứ lúc nào”.

Theo ông Netanyahu, chiến lược của Israel là trực tiếp đối đầu với Iran, đồng thời làm suy yếu các lực lượng đồng minh của Tehran trong khu vực.

Nhà lãnh đạo Israel cho rằng, các chiến dịch nhằm vào những lực lượng này đã tạo điều kiện Israel tập trung vào chương trình hạt nhân và năng lực quân sự của Iran.

Ông Netanyahu tuyên bố, các cơ quan Israel đang hoạt động dưới sự chỉ đạo của ông nhằm làm suy yếu và cuối cùng dẫn tới sự sụp đổ của chính quyền Iran.

Tehran lâu nay khẳng định chương trình hạt nhân của nước này phục vụ mục đích hòa bình và bác bỏ cáo buộc đang tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân.