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Thế giới

Nhật cử lực lượng phòng vệ tham gia chữa cháy rừng ở Indonesia

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Tuấn Anh

ANTD.VN - Lực lượng phòng vệ Nhật Bản bắt đầu hoạt động cứu hỏa từ trên không, trong bối cảnh một loạt vụ cháy rừng tiếp tục diễn ra tại Indonesia.

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Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản/NHK

Máy bay trực thăng của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã hút nước biển và phun xuống khu vực bị cháy. Một quan chức Lực lượng phòng vệ Nhật Bản cho biết: “Do khu vực này vẫn còn khói mù mịt, tầm nhìn rất hạn chế. Việc tiến hành dập lửa từ trên không trong điều kiện như vậy là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn”.

Trước đó, Chính phủ Nhật Bản đã cử một tàu vận tải, mang theo 3 máy bay trực thăng đến Kalimantan để tham gia công tác cứu hỏa. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, đây là lần đầu tiên lực lượng phòng vệ tham gia công tác cứu hỏa ở nước ngoài.

Indonesia năm nay liên tiếp xảy ra cháy rừng. Bộ Lâm nghiệp nước này ước tính thiệt hại ít nhất khoảng 2.000 km2. Cơ quan khí tượng Indonesia nhận định hiện tượng El Nino cùng mùa khô kéo dài khiến hỏa hoạn rất dễ bùng phát.

Một số địa phương ở Kalimantan đã chuyển sang học trực tuyến để bảo vệ trẻ em và học sinh trước tình trạng ô nhiễm không khí do cháy rừng gây ra.

Theo NHK

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Từ khóa:

#lực lượng phòng vệ #chữa cháy rừng #cháy rừng ở Indonesia

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