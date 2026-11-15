SpaceX dùng cánh tay robot khổng lồ lần đầu ‘bắt’ thành công tàu vũ trụ Starship

ANTD.VN - Công ty SpaceX của tỷ phú Mỹ Elon Musk vừa sử dụng cánh tay robot khổng lồ để “bắt” thành công tàu vũ trụ Starship khi nó trở về từ quỹ đạo.

Thao tác mang tính lịch sử này diễn ra vào chiều 14-11. Ảnh: AP

Thao tác mang tính lịch sử này diễn ra vào chiều 14-11, sau khi tàu vũ trụ Starship hoàn thành 14 vòng bay quanh Trái đất trong một sứ mệnh kéo dài hơn 22 giờ. Đây là lần đầu tiên SpaceX thu hồi thành công một tàu vũ trụ Starship từ quỹ đạo.

Với chiều cao 124 mét, tàu vụ trụ Starship đã được phóng lên không gian từ cơ sở Starbase của Công ty SpaceX ở phía Nam bang Texas (Mỹ) vào ngày 13-11.

Sứ mệnh gặp trở ngại ngay từ đầu khi tầng đẩy thứ nhất (Super Heavy) không thể quay trở lại tháp phóng. SpaceX đã hủy kế hoạch bắt tầng đẩy này sau khi nó chệch khỏi quỹ đạo dự kiến, hướng về phía Vịnh Mexico và phát nổ tại đó.

Trong khi đó, tầng trên đã bay vào quỹ đạo thành công và triển khai 26 vệ tinh Starlink thế hệ mới. Sau khi hoàn tất hành trình, tàu vũ trụ Starship quay trở lại bầu khí quyển Trái đất và hạ độ cao về phía Starbase. Tại đây, tàu tự điều chỉnh về tư thế thẳng đứng và được 2 cánh tay robot khổng lồ - có biệt danh là “đôi đũa” gắn trên tháp phóng tóm lấy.

Việc thu hồi thành công này đánh dấu một bước tiến quan trọng hướng tới mục tiêu của SpaceX: biến cả hai tầng của Starship thành phương tiện có thể tái sử dụng hoàn toàn, qua đó giúp giảm chi phí phóng và tăng tần suất các chuyến bay.

Hệ thống này đóng vai trò trọng tâm trong tham vọng của tỷ phú Elon Musk về việc đưa con người lên Mặt trăng và sao Hỏa. Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cũng chọn một phiên bản cải tiến của tàu vũ trụ Starship để đưa các phi hành gia đổ bộ lên bề mặt Mặt trăng trong khuôn khổ chương trình Artemis.