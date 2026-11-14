Pháp thành lập trung tâm AI quân sự, giảm phụ thuộc công nghệ Mỹ

ANTD.VN - Pháp sẽ thành lập một trung tâm quốc tế chuyên thúc đẩy và hỗ trợ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực quốc phòng, trong bối cảnh châu Âu tìm cách tăng cường năng lực công nghệ quân sự và giảm phụ thuộc vào các nhà cung cấp của Mỹ.

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Bộ Quốc phòng Pháp cho biết, trung tâm sẽ được đặt tại thành phố Rennes ở tây bắc nước Pháp và dự kiến đi vào hoạt động từ mùa hè năm 2027.

Pháp cũng kỳ vọng sáng kiến này sẽ được NATO công nhận là một trung tâm chuyên môn của liên minh.

"Trước sự chuyển đổi công nghệ do AI mang lại, chúng tôi muốn đẩy nhanh việc làm chủ và ứng dụng AI để hỗ trợ các hoạt động quân sự, cùng với các đồng minh”, ông Bertrand Rondepierre, Giám đốc Cơ quan Trí tuệ nhân tạo thuộc Bộ Quốc phòng Pháp cho biết.

AI ngày càng đóng vai trò lớn trong hoạt động tác chiến hiện đại. Kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát năm 2022, các công cụ AI được sử dụng để xử lý khối lượng dữ liệu lớn từ máy bay không người lái, vệ tinh và các hệ thống cảm biến, giúp rút ngắn thời gian phân tích và hỗ trợ ra quyết định trên chiến trường.

Hiện nhiều nước châu Âu vẫn phụ thuộc đáng kể vào các công ty công nghệ Mỹ trong lĩnh vực phần mềm quốc phòng ứng dụng AI.

Một số nền tảng phân tích dữ liệu quân sự đang được lực lượng vũ trang châu Âu sử dụng do các doanh nghiệp Mỹ phát triển.

Giới chức Pháp cho biết kinh phí hoạt động cũng như danh sách các nước tham gia trung tâm vẫn đang được hoàn thiện.

Pháp đã mời đại diện nhiều quốc gia tới tham dự một hội nghị trong tuần tới nhằm trình bày chi tiết kế hoạch phát triển sáng kiến này.

Kế hoạch mới được xem là một phần trong nỗ lực rộng hơn của châu Âu nhằm xây dựng năng lực công nghệ quốc phòng tự chủ hơn, trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị gia tăng và AI ngày càng trở thành yếu tố then chốt trong hoạch định và thực thi chiến lược quân sự.