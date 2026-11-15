Ấn Độ: Vụ tai nạn giao thông thảm khốc làm 26 người thiệt mạng

ANTD.VN - Ít nhất 26 người, trong đó có nhiều sinh viên và trẻ em đã thiệt mạng sau vụ va chạm trực diện giữa xe buýt và xe container gần Vườn quốc gia Kaziranga, bang Assam, Ấn Độ ngày 14-11.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo cảnh sát quận Golaghat, vụ tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 715, đoạn qua khu vực Rangajan, gần đồn điền chè Hathikuli, cách thành phố Guwahati khoảng 230km.

Chiếc xe buýt chở 41 người, bao gồm tài xế và phụ xe, đang trên hành trình từ Jorhat về Nagaon, đã mất lái và đâm trực diện vào xe container đi ngược chiều.

Cú va chạm mạnh khiến xe buýt bẹp dúm làm 15 người tử vong tại chỗ, 11 tử vong trên đường tới bệnh viện. Trong số nạn nhân có nhiều sinh viên, 2 phụ nữ và ít nhất 1 trẻ em.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do xe buýt chở quá tải, chạy quá tốc độ cho phép và vi phạm quy định hạn chế tốc độ khi đi qua khu vực Vườn quốc gia Kaziranga - nơi có quy định đặc biệt để bảo vệ động vật hoang dã.

Xe buýt chở tới 41 người trong khi thiết kế xe chỉ cho phép chở 26 người.

Thủ hiến bang Assam Himanta Biswa Sarma cho biết, ngoài yếu tố chạy quá tốc độ và chở quá tải, cơ quan chức năng đang xem xét khả năng tài xế gặp vấn đề sức khỏe đột ngột.

Theo ông Sarma, tài xế xe buýt 64 tuổi, có tiền sử bệnh tiểu đường. Nhà chức trách không loại trừ khả năng tài xế bị lên cơn đau tim hoặc đột quỵ, dẫn tới mất lái trước khi đâm trực diện vào xe container.

Các nạn nhân bị thương được đưa tới Bệnh viện Golaghat và Bệnh viện Đại học Y Jorhat. Bộ trưởng Nông nghiệp bang Assam Atul Bora đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ.

Trong số nạn nhân bị thương có 8 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Thủ hiến bang Assam Himanta Biswa Sarma và Thủ tướng Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

Thủ tướng Modi thông báo hỗ trợ 200.000 rupee cho mỗi gia đình có người thiệt mạng và 50.000 rupee cho mỗi người bị thương từ Quỹ Cứu trợ quốc gia.

Đây là một trong những vụ tai nạn đường bộ thảm khốc nhất tại bang Assam trong những năm gần đây.

Cơ quan chức năng bang Assam đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.