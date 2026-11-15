Hai quốc gia thành viên NATO bất ngờ tuyên bố không tài trợ thêm vũ khí cho Ukraine

ANTD.VN - Ba Lan đã từ chối tiếp tục tài trợ chương trình mua vũ khí do Mỹ sản xuất dành cho Ukraine, với lý do cần ưu tiên chi tiêu quân sự trong nước và đối mặt với tình trạng thâm hụt ngân sách.

Bulgaria, một quốc gia thành viên NATO khác, cũng từ chối tham gia gói viện trợ trị giá 70 tỷ euro của châu Âu, đồng thời tuyên bố sẽ không tiếp tục cung cấp vũ khí và đạn dược từ kho dự trữ của mình.

Hôm 13-11, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết ông đã thông báo với Tổng thư ký NATO rằng Ba Lan “sẽ không đóng góp bất kỳ khoản tiền nào cho dự án PURL [Danh mục các yêu cầu ưu tiên của Ukraine] vào thời điểm này… vì chúng tôi đang dành nguồn lực lớn cho việc tự trang bị vũ khí”. Ông cũng viện dẫn tình trạng “thâm hụt ngân sách cao” của Ba Lan.

Cũng trong ngày 13-11, Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev tuyên bố nước này không thể tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine, do Bulgaria cũng đang gặp vấn đề về thâm hụt ngân sách. “Chúng tôi sẽ không cung cấp thêm vũ khí hay đạn dược từ kho dự trữ của quân đội Bulgaria nữa”, ông nói.

Thủ tướng Radev cũng bác bỏ khả năng Bulgaria tham gia vào gói viện trợ bổ sung trị giá 70 tỷ euro mà nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu từ các đối tác thuộc Liên minh châu Âu (EU). Ông cảnh báo rằng việc tiếp tục chi tiền cho cuộc xung đột trong khi gây ảnh hưởng đến lợi ích của công dân EU đang làm gia tăng căng thẳng xã hội và bất ổn chính trị trên toàn khối.

Ảnh minh họa. Nguồn: Bloomberg

Dự án PURL được khởi động vào tháng 7-2025, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối cấp ngân sách không giới hạn cho Kiev. Hiện nay, dự án này còn có sự tham gia của một số quốc gia không thuộc NATO, bao gồm Canada, Australia và New Zealand.

Theo một báo cáo giám sát của Chính phủ Mỹ được công bố trong tuần này, tính đến cuối tháng 9 vừa qua, 27 quốc gia đồng minh và đối tác NATO đã cam kết đóng góp khoảng 6,8 tỷ USD cho chương trình này, trong đó 4,9 tỷ USD đã được chuyển cho Bộ Tài chính Mỹ.

Ba Lan từng là một trong những quốc gia ủng hộ mạnh mẽ nhất cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine leo thang vào năm 2022. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai nước láng giềng này đã trở nên căng thẳng trong những tháng gần đây, xuất phát từ việc Ukraine tôn vinh những cá nhân từng cộng tác với Đức Quốc xã.