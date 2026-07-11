Nga tuyên bố sẽ mở rộng ‘vùng đệm’ bên trong lãnh thổ Ukraine

ANTD.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết nước này sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự và mở rộng “vùng đệm” bên trong lãnh thổ Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov

Phát ngôn này được ông Peskov đưa ra trong bối cảnh Ukraine tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở liên quan đến dầu mỏ của Nga.

Hôm 10-7, Người phát ngôn Điện Kremlin nói rằng, trong khi Kiev “cố gắng leo thang” xung đột, Moscow sẽ tiếp tục “tạo ra một khu vực an ninh rộng hơn, một vùng đệm”.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 10-7 viết trên mạng xã hội rằng trong tuần này, lực lượng Ukraine đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công trên khắp lãnh thổ Nga, trong đó có vùng Omsk ở phía Tây Siberia và vùng Saratov ở miền Nam nước Nga.

Ông Zelensky nhấn mạnh thành quả của các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine khi nói rằng: “Hiện tại không có một nhà máy lọc dầu nào của Nga mà vũ khí Ukraine không thể tiếp cận được”.

Trước đó một ngày, Bộ Tài chính Nga cho biết doanh thu từ dầu và khí đốt của nước này trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay đã giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 3,66 nghìn tỷ rúp (khoảng 47,5 tỷ USD). Bộ này cho biết nguyên nhân chủ yếu là do giá dầu giảm.