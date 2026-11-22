ANTD.VN - Chính quyền Nepal đã bắt giữ 35 công dân Nhật Bản và 5 công dân Trung Quốc tại khu vực gần Thủ đô Kathmandu, với cáo buộc những người này có liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Các sĩ quan cảnh sát kiểm tra một khu nghỉ dưỡng ở miền Đông Nepal, nơi 35 công dân Nhật Bản và 5 công dân Trung Quốc bị bắt giữ. Ảnh: Cảnh sát Nepal/Jiji

Nhóm người này bị bắt giữ tại một khách sạn nghỉ dưỡng trên núi, nằm ở độ cao khoảng 1.700 mét so với mực nước biển.

Tại khách sạn, nhà chức trách Nepal phát hiện nhiều điện thoại di động, máy tính, một khu giả làm đồn cảnh sát Nhật Bản và các gian làm việc để thực hiện các cuộc gọi.

Đại sứ quán Nhật Bản tại Nepal xác nhận 35 công dân Nhật Bản nằm trong số những người bị bắt giữ. Đại sứ quán cho biết sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để xử lý vụ việc một cách phù hợp.

Các cơ quan chức năng tại khu vực Nam Á, trong đó có Nepal và Sri Lanka, đang tăng cường cảnh giác trước việc những mạng lưới lừa đảo quốc tế chuyển địa bàn hoạt động sang khu vực này, sau khi liên tiếp bị trấn áp tại Đông Nam Á.