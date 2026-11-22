ANTD.VN - Tehran khẳng định hệ thống phòng không đã phóng tên lửa khiến một tiêm kích F-16 Mỹ bị hư hại và phải hạ cánh khẩn cấp. Tuy nhiên, quân đội Mỹ tuyên bố toàn bộ máy bay chiến đấu của nước này tại Trung Đông đều an toàn.

Quân đội Iran ngày 21/11 tuyên bố các hệ thống tên lửa nội địa thuộc mạng lưới phòng không tích hợp của nước này đã phát hiện và nhắm mục tiêu một tiêm kích F-16 Mỹ hoạt động trên vùng biển phía nam Iran vào đêm 20/11.

Hãng thông tấn Mehr cho biết hệ thống phòng không Iran đã khai hỏa tên lửa về phía chiếc máy bay, khiến nó bị hư hại và buộc phi công phải hủy nhiệm vụ, tìm cách hạ cánh khẩn cấp.

Trong khi đó, hãng thông tấn Tasnim dẫn thông tin từ quân đội Iran cho hay lực lượng phòng không đã theo dõi chiếc F-16 trước khi phóng tên lửa. Quả đạn được cho là phát nổ gần máy bay, buộc phi công phải chuyển hướng tới "một trong những sân bay gần nhất trong khu vực". Tuy nhiên, Tehran không công bố địa điểm hạ cánh cũng như bằng chứng xác nhận chiếc tiêm kích bị trúng đạn.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) nhanh chóng bác bỏ tuyên bố của Iran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, cơ quan này khẳng định không có tiêm kích F-16 nào của Mỹ bị Iran tấn công trong ngày 20/11.

"Iran hoàn toàn không tấn công bất kỳ tiêm kích F-16 nào của Mỹ vào ngày hôm qua", CENTCOM tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh thông tin do Tehran đưa ra là "sai sự thật". Theo cơ quan này, toàn bộ máy bay chiến đấu Mỹ đang hoạt động tại Trung Đông đều an toàn.

Tuy nhiên, do các chiếc F-16 đang trong quá trình bảo dưỡng và một số không đủ điều kiện cất cánh, chúng phải ở lại hangar khi bão đến, dẫn tới thiệt hại.

Đây không phải lần đầu Iran tuyên bố bắn hạ hoặc gây hư hại cho máy bay quân sự Mỹ trong cuộc xung đột. Washington trước đó nhiều lần bác bỏ những thông tin tương tự.

Tuy nhiên, một trường hợp tổn thất máy bay Mỹ đã được ghi nhận khi tiêm kích F-15E bị hệ thống phòng không Iran bắn rơi hôm 3/4. Hai phi công phải nhảy dù khỏi máy bay. Quân đội Mỹ sau đó triển khai một chiến dịch giải cứu nguy hiểm để đưa các quân nhân này khỏi lãnh thổ Iran.

Diễn biến mới xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang. Mỹ gần đây triển khai nhiều phương tiện quân sự nhằm bảo vệ các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, đồng thời tập kích những hệ thống phòng không Iran trong khu vực.

Washington cũng tiếp tục phong tỏa các cảng biển Iran, gây sức ép lên hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Tehran. Đáp lại, Iran tiến hành các đòn tấn công nhằm vào những mục tiêu của Mỹ trong khu vực.

Hiện tuyên bố của Iran về việc tên lửa đánh trúng tiêm kích F-16 Mỹ vẫn chưa được xác nhận độc lập. Hai bên đưa ra thông tin trái ngược, trong khi Tehran chưa công bố hình ảnh hoặc dữ liệu kỹ thuật chứng minh mức độ thiệt hại đối với máy bay.