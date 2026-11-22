ANTD.VN - Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra vào tối 21-11 tại nhà máy sản xuất kẹo ở tỉnh Banten, Indonesia, khiến ít nhất 3 người tử vong và 36 công nhân khác vẫn đang mất tích.

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Vụ cháy bùng phát vào khoảng 18h30 tối 21-11 tại nhà máy PT Fonusa Agung Mulia, thuộc khu công nghiệp Cikande, huyện Serang, tỉnh Banten, cách Thủ đô Jakarta khoảng 50km về phía Tây.

Đây là nhà máy chuyên sản xuất kẹo sữa Milkita và các sản phẩm bánh kẹo thuộc Tập đoàn thực phẩm tiêu dùng UNIFAM - một trong những công ty thực phẩm lớn của Indonesia.

Ông Rizky Dwianto, quan chức Cơ quan Tìm kiếm và cứu nạn tỉnh Banten, xác nhận đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân trong đống đổ nát.

15 người khác đã được cứu sống trong đó 4 người bị thương nặng đã được đưa đến bệnh viện.

Lực lượng cứu hộ đưa nhân tử vong khỏi hiện trường

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy ngọn lửa bao trùm nhà máy 3 tầng, tạo ra cột khói đen dày đặc bốc lên trời, gây hoảng loạn cho cư dân và công nhân gần đó.

Sàn của tòa nhà bị cháy rụi ngổn ngang thanh kim loại cong vênh, mái tôn đen kịt và các vật dụng bị thiêu trụi.

Thống đốc tỉnh Banten Andra Soni cho biết, thời điểm xảy ra cháy có khoảng 60 công nhân đang làm việc bên trong nhà máy.

Đến sáng 22-11, ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. "Lửa vẫn đang cháy ở một số vị trí và lực lượng cứu hỏa vẫn đang tiếp tục dập lửa và làm mát khu vực", ông Rizky Dwianto nói.

Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực để tìm kiếm 36 công nhân còn mất tích trong điều kiện khói và nhiệt độ cao.

Nguyên nhân vụ cháy hiện vẫn đang được điều tra. Cơ quan quản lý thảm họa địa phương cho biết chưa xác định được liệu tất cả công nhân mất tích có còn kẹt bên trong nhà máy khi hỏa hoạn bùng phát hay không.