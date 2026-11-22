ANTD.VN - Ngày 22-11, Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Choi Kyo-jin từ chức, sau vụ bê bối gian lận thi cử có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) xảy ra ngay trước thềm kỳ thi tuyển sinh đại học quan trọng của quốc gia này.

Ông Choi Kyo-jin. Ảnh: Asia Today

Dư luận tại Hàn Quốc đã bày tỏ lo ngại về hành vi gian lận thi cử bằng công nghệ AI kể từ Chủ nhật tuần trước, khi thí sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi kế toán thuế quốc gia thú nhận đã sử dụng camera siêu nhỏ và điện thoại thông minh để đạt được số điểm gần như tuyệt đối. Vụ việc xảy ra chỉ 4 ngày trước kỳ thi tuyển sinh đại học.

Lời thú nhận này đã khiến các quan chức phải vội vã triển khai hàng loạt biện pháp phòng ngừa cho kỳ thi tuyển sinh đại học vào tuần trước, bao gồm việc chặn mạng Wi-Fi công cộng tại các khu vực tổ chức thi.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Giáo dục Choi Kyo-jin đã không thể trấn an được dư luận, trong khi các công đoàn giáo viên chỉ trích phản ứng của chính phủ là quá chậm trễ.

Kỳ thi tuyển sinh đại học tại Hàn Quốc diễn ra hàng năm là yếu tố quyết định thí sinh sẽ theo học tại trường đại học nào, từ đó định hình triển vọng tương lai của họ.

“Kỳ thi đã kết thúc mà không xảy ra sự cố nghiêm trọng nào… Tuy nhiên, với tư cách là Bộ trưởng phụ trách, tôi cho rằng mình không thể tránh khỏi những chỉ trích từ công chúng về việc chúng tôi đã không chuẩn bị đầy đủ từ trước”, ông Choi viết trên mạng xã hội X. “Giờ đây khi kỳ thi đã kết thúc, tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm và chính thức đệ đơn từ chức”, ông nói thêm.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo, Tổng thống Lee Jae-myung đã chấp thuận đơn từ chức của ông Choi Kyo-jin.

Trước đó, khi được hỏi trong một phiên điều trần tại Quốc hội vào thứ Hai tuần này rằng liệu ông có tin tưởng vào khả năng của chính quyền trong việc phát hiện những người có ý định gian lận vào ngày thi hay không, Bộ trưởng Giáo dục Choi Kyo-jin, 72 tuổi, trả lời: “Vì tuổi tác đã cao, tôi không dám chắc mình có thể làm được điều đó hay không”. Câu trả lời này ngay lập tức vấp phải làn sóng phản đối từ dư luận.

Ông Choi đã không xuất hiện tại các buổi họp báo trong những ngày trước kỳ thi đại học hôm 19-11; thay vào đó, một Thứ trưởng đã đứng ra công bố các biện pháp phòng ngừa gian lận thi cử.

Hàn Quốc thực hiện những biện pháp nghiêm ngặt để đảm bảo kỳ thi tuyển sinh đại học diễn ra suôn sẻ. Ảnh: AFP

Hàn Quốc thực hiện những biện pháp nghiêm ngặt để đảm bảo kỳ thi tuyển sinh đại học diễn ra suôn sẻ. Những chuyến bay cất và hạ cánh được điều chỉnh lịch trình trong suốt 25 phút diễn ra bài thi nghe tiếng Anh nhằm giảm thiểu tiếng ồn; các hoạt động diễn tập pháo binh và di chuyển xe tăng cũng bị tạm dừng. Thị trường chứng khoán mở cửa muộn 1 giờ, và các phương tiện giao thông phải dừng lại cách mỗi điểm thi 200 mét.

Sau vụ bê bối gian lận hồi đầu tháng này, Chính phủ Hàn Quốc thông báo rằng các thiết bị thông minh phải được tắt nguồn và nộp lại trong kỳ thi đại học; đồng thời, cặp xách để ngoài hành lang cũng sẽ được kiểm tra để đảm bảo không còn thiết bị nào đang bật. Các giám thị cũng sẽ kiểm tra kính, đồng hồ, cổ áo, tay áo và cúc áo của tất cả thí sinh để phát hiện camera giấu kín.

Nhà chức trách còn gửi thông báo khẩn cấp đến tất cả điện thoại trên cả nước - thông báo này phát ra âm thanh ở mức âm lượng tối đa và không thể tắt - với hy vọng phát hiện bất kỳ thí sinh nào chưa nộp lại thiết bị của mình.

Theo các quan chức, đã có 111 trường hợp vi phạm liên quan đến thiết bị điện tử bị phát hiện trong kỳ thi hôm 19-11, trong đó gần một nửa số vụ được tìm ra nhờ thông báo khẩn cấp nói trên.