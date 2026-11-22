ANTD.VN - Giữa thế giới thống trị bởi smartphone, nhà mạng lớn nhất Nhật Bản KDDI vừa gây sốc khi tung ra mẫu điện thoại chỉ nghe, gọi, nhắn tin, hoàn toàn không kết nối Internet.

Mẫu "điện thoại ngu" mới

Mẫu máy có tên Infobar Zero sẽ được mở bán chính thức vào ngày 25-12-2026 tại Nhật Bản với giá 32.780 yên (khoảng 200 USD).

Đây là mẫu máy mới đầu tiên của dòng Infobar huyền thoại sau 8 năm, kể từ mẫu Infobar xv năm 2018. Dòng Infobar ra mắt lần đầu năm 2003 và đã trở thành biểu tượng thiết kế Nhật Bản.

Infobar Zero không phải smartphone, có cấu hình "tối giản đến tận cùng". Máy bị cắt bỏ hoàn toàn trình duyệt web, mạng xã hội và kho ứng dụng.

KDDI cho biết máy chỉ có 8 chức năng duy nhất: gọi điện, SMS, danh bạ, lịch, báo thức, máy tính, camera 2 megapixel và nghe nhạc.

Máy có màn hình TFT 2,4 inch VGA, bàn phím được làm từ những viên gạch acrylic trong suốt, là đặc trưng được mang trở lại lần đầu tiên sau 23 năm kể từ mẫu gốc năm 2001.

Thân máy dài 138mm, nặng 128g, pin 2055mAh, bộ nhớ 8GB ROM / 1GB RAM, không hỗ trợ thẻ nhớ, cổng USB-C, hỗ trợ nanoSIM và eSIM, kết nối 4G LTE nhưng chỉ để gọi và nhắn tin. Wifi chỉ dùng để cập nhật phần mềm.

Máy không hỗ trợ LINE - ứng dụng nhắn tin quốc dân của Nhật, không hỗ trợ NFC, FeliCa thanh toán, không chống nước.

Thiết kế do nhà thiết kế công nghiệp nổi tiếng Naoto Fukasawa phụ trách. Máy có 3 màu: đỏ phối trắng - xanh, đen - trắng kẻ caro và màu xám be lấy cảm hứng từ mèo cát sa mạc.

KDDI cho biết đây không phải là sản phẩm thay thế smartphone, mà là "điện thoại thứ hai". Người dùng có thể dùng dịch vụ "Second number" của KDDI với giá 550 yên/tháng để tách một số điện thoại thứ hai từ smartphone sang Infobar Zero.

"Trong kỷ nguyên AI và kết nối tiên tiến nhất, KDDI - thương hiệu Au đề xuất một tương lai mà bạn có thể lựa chọn cách kết nối, và không gian thoải mái với việc chủ động không làm gì" - KDDI thương hiệu Au cho biết.

Mục tiêu chính của dòng điện thoại này là giới trẻ, những người đang hưởng ứng trào lưu "dumbphone" - điện thoại ngu ở Mỹ và châu Âu, "newtro" ở Hàn Quốc và "digital detox" - cai nghiện số tại Nhật Bản.

Thay vì mang theo smartphone đầy thông báo liên tục, người dùng có thể mang Zero khi đi dạo, đi cà phê để vẫn có thể liên lạc được nhưng không bị cuốn vào mạng xã hội.