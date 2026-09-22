Campuchia cho báo chí tham quan 'sào huyệt' lừa đảo trực tuyến bị triệt phá

ANTD.VN - Ngày 21-9, Campuchia đã cho phép hàng chục phóng viên trong nước và quốc tế tiếp cận các cơ sở lừa đảo trực tuyến đã bị đóng cửa, cho phép chụp ảnh và ghi hình tại các địa điểm này.

Hình ảnh khu phức hợp trung tâm lừa đảo trực tuyến đã đóng cửa tại tỉnh Prey Veng, Campuchia ngày 21-9-2026

Chuyến tham quan diễn ra chỉ vài ngày trước khi Phnom Penh tổ chức Hội nghị quốc tế về đấu tranh chống lừa đảo trực tuyến, dự kiến vào ngày 23, 24-9.

Các phóng viên được tận mắt chứng kiến một sòng bạc lừa đảo đã bị đóng cửa tại tỉnh Svay Rieng và một cơ sở lừa đảo riêng biệt tại tỉnh Prey Veng.

Tại cả hai địa điểm, tang vật bị thu giữ được trưng bày bao gồm máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy chủ, camera giám sát, điện thoại di động, thẻ SIM, giấy phép lao động, hộ chiếu và tài liệu.

Đồ đạc bị bỏ lại sau khi chính quyền phong tỏa trung tâm lừa đảo trực tuyến

Ông Hay Makara, thành viên Ủy ban Đặc biệt chống lừa đảo trực tuyến (CCOS) cho biết, Campuchia đã xóa sổ hoàn toàn các cơ sở lừa đảo quy mô lớn sau chiến dịch truy quét quyết liệt kéo dài một năm trên toàn quốc.

Tuy nhiên, ông cảnh báo các băng nhóm đã chuyển sang hoạt động phân tán, quy mô nhỏ.

“Kể từ khi phát động chiến dịch truy quét trên toàn quốc đối với các hoạt động lừa đảo trực tuyến, chúng tôi đã điều tra 832 địa điểm nghi vấn, và hơn 600 trong số đó bị phát hiện có liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến”, ông nói với các phóng viên.

Các nhà báo trong và ngoài nước tại một khu phức hợp lừa đảo trực tuyến cũ ở Prey Veng

Ông cũng lưu ý rằng 86 địa điểm trong số đó được xếp loại là cơ sở lừa đảo quy mô lớn.

“Cho đến nay, tất cả các cơ sở lừa đảo quy mô lớn đã bị triệt phá; tuy nhiên, tội phạm đã thay đổi chiến thuật sang các hoạt động phân tán, quy mô nhỏ, ẩn náu trong nhà thuê, phòng khách sạn và thậm chí cả trên phương tiện giao thông”, ông Makara nói thêm.

Campuchia đã phát động chiến dịch truy quét chưa từng có nhằm triệt phá các mạng lưới tội phạm mạng, đảm bảo an toàn công cộng và khôi phục uy tín quốc tế.