ANTD.VN - Lực lượng an ninh Mexico đã bắt giữ trùm ma túy nằm trong danh sách 10 đối tượng bị truy nã gắt gao nhất của FBI sau một trận đấu súng dữ dội kéo dài suốt đêm, khiến 11 người thiệt mạng.

Lực lượng an ninh Mexico đang làm nhiệm vụ tại Mexico City ngày 21-11-2026

Chiến dịch diễn ra vào tối 21-11 tại thành phố Guasave, bang Sinaloa, Tây Bắc Mexico. Trong số 11 người thiệt mạng gồm 4 binh sĩ Mexico và 7 tay súng thành viên băng đảng ma túy.

Đối tượng bị bắt là Fausto Isidro Meza Flores, biệt danh "El Chapo Isidro", 44 tuổi, thủ lĩnh tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Meza-Flores và là cựu thủ lĩnh của băng đảng ma túy Beltran Leyva.

Hắn là một trong 10 tội phạm nguy hiểm nhất trong danh sách truy nã của FBI, bị Mỹ treo thưởng 5 triệu USD với cáo buộc buôn ma túy sang Mỹ và tàng trữ vũ khí trái phép.

Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Mexico, lực lượng đặc nhiệm của quân đội và Vệ binh Quốc gia Mexico đã bất ngờ đột kích vào một ngôi nhà ở Guasave vào khoảng 19h ngày 21-11 (giờ địa phương) dựa trên thông tin tình báo phối hợp với chính quyền Mỹ.

Ngay sau đó, các tay súng đã chống trả quyết liệt, nổ súng và chặn đường.

Người dân địa phương cho biết tiếng súng hạng nặng và trực thăng quần thảo suốt đêm.

Các tay súng đã đốt xe tải, lập chướng ngại vật trên xa lộ giữa Guamuchil và Guasave để ngăn cản lực lượng chức năng.

Cuộc đấu súng kéo dài đến 4h sáng 22-11, lực lượng đặc nhiệm mới có thể đưa được Meza Flores ra khỏi Guasave và đưa lên máy bay chuyển về Thủ đô Mexico City.

Ngoài đối tượng Meza Flores, còn có 2 đối tượng khác bị bắt là German N, biệt danh "Serafin", anh em họ đồng thời là phụ tá của Meza Flores, và Jose N, em rể và là người quản lý tài chính của tổ chức.

Bộ Quốc phòng Mexico khẳng định không có thường dân nào thiệt mạng trong chiến dịch.

Đây là một trong những chiến dịch bắt giữ trùm ma túy lớn nhất của Mexico kể từ khi Tổng thống Claudia Sheinbaum lên nắm quyền.