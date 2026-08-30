Tòa án Hình sự Quốc tế cân nhắc chuyển địa điểm họp thường niên khỏi New York, Mỹ

ANTD.VN - Các quốc gia thành viên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) bắt đầu xem xét khả năng đổi địa điểm cuộc họp thường niên dự kiến tổ chức vào tháng 12 tới tại Mỹ.

Hiện 125 quốc gia thành viên ICC đang cân nhắc chuyển địa điểm họp khỏi New York (Mỹ)

Động thái này diễn ra sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các biện pháp trừng phạt đối với Chủ tịch ICC Akane Tomoko, bao gồm việc đóng băng tài sản tại Mỹ, với cáo buộc tòa án “lạm dụng quyền hạn”.

Hiện 125 quốc gia thành viên ICC đang cân nhắc chuyển địa điểm khỏi New York (Mỹ), do bà Akane cùng các thẩm phán và công tố viên bị trừng phạt nhiều khả năng sẽ không được cấp thị thực nhập cảnh.

Ban thư ký Hội đồng ICC dự kiến triệu tập họp tổ công tác vào tuần tới để thảo luận về vấn đề này.

Trong khi đó, một số nguồn tin cho rằng khi chỉ còn khoảng 3 tháng nữa là đến thời điểm diễn ra hội nghị, việc thay đổi địa điểm vào phút chót có thể sẽ khó thực hiện do các vấn đề về công tác chuẩn bị và bảo đảm ngân sách.