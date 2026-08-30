Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ bị điều tra vì nghi can thiệp, điều nguồn lực chữa cháy về trang trại riêng

ANTD.VN - Quan chức cấp cao phụ trách Cục Lâm nghiệp Mỹ đang phải đối mặt với các cáo buộc lạm dụng chức vụ, can thiệp bất hợp pháp để điều động nguồn lực chữa cháy phục vụ cho trang trại cá nhân.

Ông Michael Boren bị cáo buộc "can thiệp không phù hợp" lực lượng chữa cháy

3 thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ gồm Ron Wyden, Amy Klobuchar và Martin Heinrich đã gửi thư yêu cầu Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Brooke Rollins mở một cuộc điều tra toàn diện đối với ông Michael Boren - Thứ trưởng Nông nghiệp phụ trách Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường.

Ông Boren bị cáo buộc đã lợi dụng vị trí công tác để can thiệp, điều động nhân sự và thiết bị từ các đám cháy nguy cấp khác về dập tắt đám cháy Cabin Creek xảy ra gần trang trại rộng khoảng 194 ha của ông tại bang Idaho hồi giữa tháng 7-2026.

Một báo cáo trước đó trên tờ Washington Post cho biết, ông Boren đã nhiều lần liên hệ với giới chức Cục Lâm nghiệp để thắc mắc về lý do tại sao không điều thêm máy bay chữa cháy đến khu vực gần trang trại của mình.

Vụ cháy rừng Cabin Creek ở Idaho bùng phát từ đống lửa trại chưa được dập hoàn toàn

Vụ cháy Cabin Creek bùng phát từ một đống lửa trại không được dập tắt hoàn toàn, chỉ gây ảnh hưởng khoảng 2,8 ha và không gây đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng hay tài sản của cộng đồng.

Tuy nhiên, quy mô lực lượng và phương tiện được huy động tới đây lại lớn bất thường so với quy chuẩn xử lý các vụ cháy cùng kích thước.

Các thượng nghị sĩ Mỹ nhấn mạnh, trong bối cảnh mùa cháy rừng diễn ra căng thẳng, hành vi điều chuyển nguồn lực khan hiếm phục vụ lợi ích cá nhân không chỉ có dấu hiệu lạm dụng ngân sách thuế của người dân mà còn đặt nhiều cộng đồng khác vào rủi ro lớn.

Nhóm thượng nghị sĩ yêu cầu Bộ Nông nghiệp Mỹ phải đưa ra phản hồi chính thức trước ngày 10-9, đồng thời giải trình các biện pháp ngăn chặn sự can thiệp chính trị vào công tác cứu hỏa.