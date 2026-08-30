Triều Tiên miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng No Kwang-chol

ANTD.VN - Ngày 30-8, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin, nước này đã miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng No Kwang-chol trong một cuộc cải tổ lãnh đạo quân sự cấp cao.

Ông No Kwang-chol (phải). Ảnh: AFP

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), ông Kim Song-gi, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên, đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng mới, thay thế ông No Kwang-chol.

Ông No Kwang-chol bị miễn nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng và rời khỏi vị trí trong ban lãnh đạo trung ương của Đảng Lao động Triều Tiên (WPK). Ông được bổ nhiệm làm Phó cục trưởng thứ nhất của Cục Công nghiệp Quân nhu thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên (WPK).

KCNA cho biết, quyết định cải tổ được thông qua tại Hội nghị lần thứ hai Quân ủy Trung ương WPK khóa IX hôm 29-8, dưới sự chủ trì của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Trong đợt cải tổ mới nhất, ông Pak Jong-chon được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, sau khi được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị WPK khóa IX.

Theo KCNA, hội nghị “đã thảo luận một loạt kế hoạch tái tổ chức cơ cấu để phục vụ mục tiêu cải thiện và phát triển các vấn đề quốc phòng tổng thể trong tương lai”.

Trong một bản tin riêng, KCNA cho hay nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã gặp các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và quan chức từ những viện nghiên cứu quốc phòng lớn và trao tặng bằng khen vì những đóng góp của họ trong việc phát triển và nâng cao hiệu suất của các hệ thống vũ khí chiến đấu mới.