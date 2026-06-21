Mỹ tăng mua tiêm kích F-15EX lên 267 chiếc, tạo ra một trong những thương vụ lớn nhất lịch sử

ANTD.VN - Không quân Mỹ đang đề xuất mở rộng quy mô mua sắm máy bay tiêm kích F-15EX Eagle II lên 267 chiếc, đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong chiến lược phát triển lực lượng không quân và tạo ra một trong những chương trình mua sắm chiến đấu cơ lớn nhất trong nhiều thập kỷ.

Theo dự toán ngân sách quốc phòng năm tài khóa 2027, Không quân Mỹ dự kiến nâng số lượng máy bay tiêm kích F-15EX Eagle II được mua sắm lên 267 chiếc. Đây là mức tăng rất lớn so với các kế hoạch trước đó và có thể biến F-15EX trở thành một trong những chương trình mua sắm máy bay chiến đấu quy mô nhất trong lịch sử hiện đại của lực lượng này.

Kế hoạch mới cho thấy Mỹ không còn xem F-15EX chỉ là giải pháp tạm thời để thay thế các máy bay tiêm kích F-15C và F-15D đã già cỗi. Thay vào đó, dòng tiêm kích này được xác định là một thành phần quan trọng trong cấu trúc lực lượng không quân tương lai.

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh ngân sách quốc phòng Mỹ năm tài khóa 2027 được dự kiến ở mức 1.500 tỷ USD. Trong chiến lược mới, Mỹ hướng tới việc kết hợp các máy bay tàng hình, máy bay không người lái chiến đấu cùng những nền tảng có khả năng mang tải trọng vũ khí lớn.

Máy bay tiêm kích F-15EX Eagle II được đánh giá phù hợp với vai trò này nhờ khả năng mang lượng lớn vũ khí và hoạt động như một nền tảng hỏa lực trên không. Theo thông tin được công bố, máy bay có tải trọng vũ khí tối đa 13,38 tấn.

F-15EX có thể mang nhiều loại vũ khí hiện đại như tên lửa không đối không AIM-120 AMRAAM, tên lửa không đối không AIM-9X Sidewinder, tên lửa hành trình AGM-158 JASSM và tên lửa chống hạm tầm xa LRASM.

Ở cấu hình hiện tại, máy bay có thể mang tới 12 tên lửa không đối không AIM-120 AMRAAM. Con số này còn có khả năng tăng thêm trong tương lai khi các giá treo vũ khí mới được đưa vào sử dụng.

Tiêm kích F-15EX

Dù không sở hữu khả năng tàng hình như máy bay tiêm kích F-35A hay các chương trình máy bay thế hệ mới đang được phát triển, F-15EX vẫn được trang bị hàng loạt công nghệ hiện đại. Máy bay sử dụng radar mảng pha quét điện tử chủ động AN/APG-82(V)1, hệ thống tác chiến điện tử EPAWSS, hệ thống điều khiển bay kỹ thuật số fly-by-wire cùng kiến trúc nhiệm vụ mở cho phép tích hợp nhanh các loại vũ khí và cảm biến mới.

Thiết kế khung thân lớn cùng tải trọng cao cũng khiến F-15EX trở thành ứng viên phù hợp để mang các loại vũ khí thế hệ mới, trong đó có các tên lửa siêu vượt âm mà Mỹ đang phát triển.

Theo đánh giá của Army Recognition, việc tăng mạnh số lượng F-15EX phản ánh sự thay đổi trong học thuyết không chiến của Mỹ. Thay vì chỉ tập trung vào các máy bay tàng hình, Không quân Mỹ đang xây dựng lực lượng theo mô hình phối hợp giữa máy bay tàng hình, máy bay chiến đấu không người lái, hệ thống tác chiến mạng và các nền tảng mang hỏa lực lớn.

Nếu được Quốc hội Mỹ thông qua, chương trình mua sắm 267 máy bay tiêm kích F-15EX Eagle II sẽ bảo đảm dây chuyền sản xuất của Boeing tại St. Louis tiếp tục hoạt động trong nhiều năm tới, đồng thời củng cố năng lực sản xuất máy bay chiến đấu của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ.