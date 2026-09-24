An ninh Thủ đô
Thời sự Chính trị Trật tự đô thị Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Thế giới

Mỹ-Nhật diễn tập bắn đạn thật, liên tục khai hỏa Hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS

0 bình luận
Tuấn Anh

ANTD.VN - Lực lượng phòng vệ trên bộ Nhật Bản (GSDF) và Lục quân Mỹ vừa cùng tổ chức cuộc diễn tập bắn đạn thật tại tỉnh Hokkaido, miền Bắc Nhật Bản. Đây là một phần của cuộc tập trận chung Orient Shield diễn ra tại Nhật Bản trong tháng này.

tap-tran.jpg
Cuộc diễn tập tại thao trường Yausubetsu ở phía Đông Hokkaido. Ảnh: NHK

Hôm 22-9, nội dung diễn tập tại thao trường Yausubetsu ở phía Đông Hokkaido được công khai với truyền thông. Lực lượng phòng vệ trên bộ Nhật Bản diễn tập với thiết bị bay không người lái trinh sát ScanEagle 2, sau đó lực lượng 2 nước thực hiện bài bắn tầm xa dựa trên thông tin do thiết bị bay không người lái thu thập.

Trong cuộc diễn tập, Hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS của Lục quân Mỹ và Hệ thống pháo phản lực phóng loạt MLRS của Lực lượng phòng vệ trên bộ Nhật Bản liên tục bắn đạn thật. Bộ Ngoại giao Nga đã phản đối các cuộc diễn tập này.

Lực lượng phòng vệ trên bộ Nhật Bản khẳng định các cuộc diễn tập không nhằm vào bất kỳ quốc gia hay khu vực cụ thể nào. Ông Yamaguchi Takuya thuộc Lực lượng phòng vệ trên bộ Nhật Bản cho biết cuộc diễn tập này là rất có ý nghĩa, khi 2 bên đạt được nhận thức chung và kiểm chứng được các quy trình tác xạ.

Theo NHK

Tin liên quan

Từ khóa:

#cuộc diễn tập #bắn đạn thật #Hệ thống pháo phản lực #HIMARS

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng