Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản chuẩn bị tập trận chung

ANTD.VN - Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản sẽ tiến hành cuộc tập trận quân sự chung mang tên Freedom Edge vào tháng 9 tới nhằm tăng cường khả năng đối phó các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên, bất chấp những phản ứng gay gắt từ Bình Nhưỡng.

Tàu chiến của Hàn Quốc và Mỹ tham gia cuộc tập trận Freedom Edge tại vùng biển quốc tế phía nam đảo Jeju vào ngày 16-9-2025

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 28-8 cho hay, cuộc tập trận sẽ diễn ra trong 5 ngày, bắt đầu từ ngày 7-9 tại vùng biển ngoài khơi đảo Jeju ở phía Nam nước này.

Seoul khẳng định đây là hoạt động mang tính phòng thủ, tập trung nâng cao năng lực phối hợp trong phòng thủ tên lửa đạn đạo, tác chiến chống ngầm, giám sát và chia sẻ thông tin giữa ba đồng minh.

Cuộc tập trận cũng nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực Đông Bắc Á.

Freedom Edge được triển khai từ năm 2024, đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác an ninh ba bên giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Kể từ đó, cuộc tập trận đã trở thành một phần trong nỗ lực tăng cường khả năng răn đe trước các chương trình hạt nhân và tên lửa ngày càng phát triển của Triều Tiên.

Ngày 27-8, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cáo buộc Mỹ tiếp tục thực hiện một loạt hành động thù địch nhằm vào Bình Nhưỡng, trong đó có khả năng phê duyệt thương vụ bán tên lửa không đối không cho Hàn Quốc.

Triều Tiên tuyên bố sẽ đưa ra phản ứng “nghiêm túc, tức thời và mạnh mẽ” trước những gì nước này cho là các hành động gây sức ép từ Washington.

Bình Nhưỡng từ lâu chỉ trích các cuộc tập trận chung giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản, coi đây là hành động phô diễn sức mạnh và là sự chuẩn bị cho các kịch bản xung đột trong khu vực.

Tuần trước, Mỹ và Hàn Quốc đã kết thúc cuộc tập trận thường niên Ulchi Freedom Shield sớm hơn 6 ngày so với kế hoạch sau khi Tổng thống Donald Trump chỉ đạo cắt giảm đáng kể quy mô hoạt động nhằm thể hiện thiện chí với Triều Tiên.