Công dân Trung Quốc được cứu sống sau 10 ngày mắc kẹt trong hầm thủy điện ở Nepal

ANTD.VN - Ngày 5-9, đã có thêm 2 người được giải cứu tại Nepal, 10 ngày sau trận lũ quét kinh hoàng ở khu vực biên giới giáp Trung Quốc.

Ông Lu Haitao được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài an toàn. Ảnh: Quân đội Nepal/Reuters

Đài CNN đưa tin, một người đàn ông Trung Quốc đã được đưa ra ngoài an toàn từ đường hầm của một nhà máy thủy điện ở Nepal. Quân đội Nepal cho biết người này tên Lu Haitao và hiện đang được kiểm tra tình trạng sức khỏe.

“Quân đội Nepal và các nhân viên cứu hộ nước ngoài đã giải cứu thành công một công dân Trung Quốc tên Lu Haitao từ bên trong đường hầm thuộc Dự án Thủy điện Upper Trishuli-1”, quân đội Nepal cho biết sau cuộc giải cứu vào chiều 5-9 (giờ địa phương), “Ông Lu Haitao được giải cứu tại vị trí cách cửa hầm khoảng 225 mét. Tình trạng sức khỏe của ông hiện đang được kiểm tra, trong khi công tác tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang tiếp tục”.

Theo lực lượng cảnh sát vũ trang Nepal, một phụ nữ 60 tuổi cũng được giải cứu sau 10 ngày mắc kẹt ở tầng trên của tòa nhà 4 tầng tại huyện Nuwakot.

Cảnh tan hoang sau trận lũ quét ở Nepal. Ảnh: Reuters

Trước đó, hôm 4-9, 2 người đàn ông cũng được cứu sống sau 9 ngày mắc kẹt trong một đường hầm thủy điện khác ở Nepal. Đội cứu hộ đã phải sử dụng hình ảnh vệ tinh để xác định vị trí đường hầm nằm dưới lớp bùn đất. Hàng trăm công nhân làm việc trong các đường hầm vẫn đang mất liên lạc sau thảm họa này.

Theo thống kê của CNN dựa trên số liệu do giới chức Nepal và Trung Quốc công bố, số người thiệt mạng trong trận lũ quét thảm khốc tuần trước hiện đã lên tới 1.375 người.

Cụ thể, trong bản thông báo sáng nay, cảnh sát Nepal cho biết ít nhất 1.344 người đã thiệt mạng và 4.898 người vẫn đang mất tích do lũ quét tại nước này.

Tại Trung Quốc, hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã đưa tin, ít nhất 31 người đã thiệt mạng và 531 người khác hiện chưa rõ tung tích sau lũ quét ở Khu tự trị Tây Tạng.