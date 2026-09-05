Hàng chục người thương vong trong 2 vụ nổ liên tiếp tại căn cứ quân sự ở Bolivia

ANTD.VN - Giới chức Bolivia cho biết, ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 81 người bị thương trong 2 vụ nổ liên tiếp tại 1 căn cứ quân sự ở nước này hôm 4-9.

Lực lượng chức năng được triển khai tới hiện trường vụ nổ. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Quốc phòng Bolivia, ông Ernesto Justiniano, cho biết các vụ nổ lớn xảy ra tại căn cứ ở Viacha, phía Tây Nam thủ đô hành chính La Paz.

Theo Bộ trưởng Justiniano, địa điểm này được sử dụng để lưu trữ “vật liệu pháo hoa”. Ông nói thêm rằng “không có bất kỳ loại vũ khí nào bị kích nổ” trong sự cố này.

“Điều quan trọng nhất lúc này là bảo vệ người dân, chăm sóc người bị thương, tiếp tục tìm kiếm những người mất liên lạc và đảm bảo các gia đình chỉ trở về nhà khi điều kiện đã an toàn”, ông phát biểu với các phóng viên, đồng thời cho biết, ngoài 2 người thiệt mạng còn có 7 người mất tích.

Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy vụ nổ lớn cùng cột khói bốc cao lên không trung. Ông Justiniano cho biết, theo thông tin ban đầu, vụ nổ đầu tiên “liên quan đến vật liệu pháo hoa được lưu trữ tại hiện trường”, trong khi vụ nổ thứ hai “lớn hơn nhiều” vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Bolivia Rodrigo Paz đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, cũng như những người bị thương trong các vụ nổ.

Ông cho biết đã chỉ đạo tiến hành cuộc điều tra “toàn diện, chuyên sâu và minh bạch” để làm rõ sự việc. “Chúng ta phải xác định thật rõ ràng nguyên nhân của sự cố này, kiểm tra việc tuân thủ các quy trình an toàn và xác định trách nhiệm của các bên liên quan”, ông Paz viết.