Meta gỡ bỏ hơn 3,7 triệu tài khoản, trang liên quan lừa đảo

ANTD.VN - Meta cho biết đã xử lý hơn 3,7 triệu tài khoản, trang và nội dung có liên quan đến lừa đảo trên Facebook và Instagram trong năm 2026, dựa trên thông tin do lực lượng cảnh sát Singapore cung cấp.

Meta gỡ bỏ hơn 3,7 triệu tài khoản lừa đảo trên Facebook và Instagram

Theo Meta, chương trình phối hợp chia sẻ thông tin với lực lượng Cảnh sát Singapore đã được duy trì trong hai năm. Thay vì chỉ xử lý từng tài khoản riêng lẻ, hai bên tập trung truy vết và vô hiệu hóa toàn bộ mạng lưới lừa đảo có liên hệ với nhau.

Từ tháng 1 đến tháng 6-2026, cảnh sát Singapore chuyển cho Meta thông tin về hơn 20.000 tài khoản, trang và nội dung có dấu hiệu lừa đảo.

Meta đã mở rộng điều tra và xử lý hơn 113.000 trang cùng thực thể liên quan, gấp hơn 5 lần số lượng được cảnh sát trực tiếp phát hiện.

Nội dung vi phạm chủ yếu liên quan các chiêu trò đầu tư giả mạo, trong đó đối tượng lừa đảo sử dụng danh tính của người nổi tiếng hoặc nhân vật có ảnh hưởng để dụ nạn nhân tham gia những chương trình cam kết lợi nhuận cao.

Trang rỗng chưa đăng nội dung được chuẩn bị sẵn để thực hiện chiến dịch lừa đảo trong tương lai

Trong một chiến dịch riêng hồi tháng 6-2026, hai bên xử lý hơn 33.600 tài khoản và trang liên quan đến lừa đảo thương mại điện tử.

Các đối tượng thường lợi dụng mùa nghỉ học, khi nhu cầu đặt tour du lịch, vé biểu diễn, thực phẩm và hàng giá rẻ tăng cao, để đăng quảng cáo giả và chiếm đoạt tiền của người mua.

Đợt xử lý lớn nhất diễn ra vào tháng 7-2026, khi Meta vô hiệu hóa hơn 3,6 triệu “trang vỏ bọc”. Đây là những trang chưa đăng nội dung hoặc chưa hoạt động, nhìn bề ngoài có vẻ vô hại nhưng được các mạng lưới lừa đảo chuẩn bị sẵn để triển khai chiến dịch trong tương lai.

Meta cảnh báo các đường dây lừa đảo đang hoạt động ở quy mô công nghiệp, xuyên biên giới và trên nhiều nền tảng.

Các đối tượng sử dụng AI để tạo hàng loạt hồ sơ giả, dựng hình ảnh và viết mã độc, khiến việc phát hiện và ngăn chặn trở nên khó khăn hơn.

Ông Daryl Poon, Giám đốc phụ trách phối hợp thực thi pháp luật khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Meta cho biết, thông tin từ cảnh sát giúp công ty phát hiện những mối đe dọa mà nền tảng khó tự nhận diện.

Meta kỳ vọng mở rộng mô hình hợp tác này tại Singapore và các nước trong khu vực.

Cảnh sát Singapore cũng cho biết sẽ tiếp tục tăng cường chia sẻ dữ liệu với Meta và những nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến khác nhằm ngăn chặn các mạng lưới lừa đảo trước khi chúng tiếp cận thêm nạn nhân.