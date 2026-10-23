Gia đình chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo; Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố; lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc lực lượng Công an nhân dân; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; họ hàng nội ngoại, bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp và bà con lối xóm đã đến viếng, gửi vòng hoa, điện chia buồn, thăm hỏi, động viên và tiễn đưa đồng chí Đại tá Hồ Như Quyến, nguyên Trưởng phòng Công tác Đảng công tác quần chúng, Công an thành phố Hà Nội, người chồng, người cha của gia đình chúng tôi, về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sự quan tâm, sẻ chia cùng những tình cảm chân thành, nghĩa tình đồng chí, đồng đội và bạn bè gần xa là nguồn động viên, an ủi to lớn, giúp gia đình chúng tôi vơi bớt nỗi đau trước sự mất mát không gì bù đắp được.

Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều gì sơ suất, gia đình chúng tôi kính mong được lượng thứ.

Một lần nữa, gia đình xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và trân trọng cảm tạ!

Thay mặt gia đình

Bà quả phụ Nguyễn Thị Hải Châu