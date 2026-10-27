An ninh Thủ đô
Thời sự Chính trị Trật tự đô thị Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Thời sự Chính trị

Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV năm 2026

0 bình luận

ANTD.VN - Ngày 27/10/2026, Lễ Bế mạc và Trao giải Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV với chủ đề “Hội tụ và lan tỏa” sẽ chính thức diễn ra vào lúc 20h00 tại Nhà hát Hồ Gươm - TP Hà Nội. Sau những ngày tranh tài sôi nổi, hấp dẫn và đầy tinh thần trách nhiệm, sự kiện là dịp tôn vinh các tác phẩm, tác giả xuất sắc nhất trong số 737 tác phẩm dự thi ở nhiều hạng mục, cùng 45 thí sinh tham gia phần thi phát thanh viên và người dẫn chương trình. Với tiêu chí "Sôi nổi - Chuyên nghiệp - Hiệu quả", Hội đồng Giám khảo đã làm việc công tâm để tìm ra những gương mặt tiêu biểu. 

Tin liên quan

Từ khóa:

#Liên hoan Truyền hình #Phát thanh #Điện ảnh CAND

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng