Không để tội phạm biến hóa chất, tiền chất thành “nguyên liệu” sản xuất ma túy

ANTD.VN - Sáng 12/10, Công an TP Hà Nội phối hợp với Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức hội nghị tập huấn "Công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trong lĩnh vực Công Thương". Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong quản lý, sử dụng hóa chất, tiền chất, chủ động phòng ngừa nguy cơ bị lợi dụng để sản xuất ma túy trái phép.

Trước diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy tổng hợp, việc kiểm soát chặt chẽ hóa chất, tiền chất công nghiệp là yêu cầu cấp thiết nhằm ngăn chặn nguy cơ bị lợi dụng sản xuất ma túy trái phép.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Phòng Kỹ thuật An toàn Môi trường, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức tọa đàm về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trong lĩnh vực Công Thương.

Toàn cảnh buổi tọa đàm

Phát biểu khai mạc, Thượng tá Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, CATP nhấn mạnh, công tác quản lý, kiểm soát tiền chất cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an, cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Những sơ hở trong bảo quản, xuất nhập kho hoặc xác minh thông tin khách hàng khi giao dịch đều có thể tạo điều kiện để tội phạm thu gom, đưa tiền chất vào sản xuất ma túy trái phép.

Theo Thượng tá Nguyễn Trung Nghĩa, việc tuyên truyền pháp luật kết hợp đối thoại trực tiếp nhằm giúp các đơn vị kinh doanh nâng cao cảnh giác, nhận diện thủ đoạn thu gom tiền chất bất hợp pháp và chủ động cung cấp thông tin, tố giác tội phạm.

Tại tọa đàm, ông Đặng Văn Được, Trưởng phòng Kỹ thuật An toàn - Môi trường, Sở Công Thương Hà Nội đã phổ biến những nội dung quan trọng trong quy định pháp luật về xuất nhập khẩu, kinh doanh, vận chuyển và sử dụng tiền chất công nghiệp. Các quy định liên quan đến điều kiện lưu giữ, hồ sơ quản lý hoạt động mua bán hóa chất cũng được hướng dẫn cụ thể, giúp doanh nghiệp nắm rõ và thực hiện đúng quy định.

Đại diện các doanh nghiệp đặt câu hỏi cho các cơ quan chuyên môn của thành phố

Phần trao đổi trực tiếp thu hút sự quan tâm của các đại biểu với nhiều câu hỏi, vướng mắc từ thực tiễn kinh doanh hóa chất. Đại diện Công an Thành phố và Sở Công Thương đã giải đáp từng nội dung, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng quy trình, thủ tục liên quan. Qua đó, doanh nghiệp có thêm thông tin để tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời nâng cao trách nhiệm tuân thủ các quy định về an toàn và kiểm soát tiền chất.

Kết thúc tọa đàm, đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, CATP Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện nghiêm quy trình quản lý tiền chất từ khâu nhập kho, bảo quản đến phân phối ra thị trường. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường như khách hàng mua số lượng lớn nhưng không nêu rõ mục đích sử dụng, cung cấp thông tin địa chỉ không rõ ràng hoặc đề nghị giao dịch không có hóa đơn, chứng từ, các đơn vị cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để xác minh, xử lý.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn và đối thoại trực tiếp, Công an TP Hà Nội và Sở Công Thương hướng tới nâng cao hiệu quả phối hợp trong quản lý hóa chất, tiền chất công nghiệp, chủ động phát hiện, ngăn chặn nguy cơ bị lợi dụng vào hoạt động sản xuất ma túy trái phép, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.