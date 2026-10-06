Những bước chân không mỏi phía sau một 'xã không ma túy'

ANTD.VN - Chủ động phòng ngừa, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, Công an xã Phượng Dực, Hà Nội đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm giữ vững địa bàn “xã không ma túy”, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để nhân dân yên tâm sinh sống, học tập và lao động.

Triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, hiệu quả

Khi màn đêm buông xuống, trên những tuyến đường liên thôn của xã Phượng Dực, những tổ công tác của Công an xã vẫn miệt mài tuần tra, kiểm soát địa bàn. Tổ công tác gồm Công an xã, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được bố trí tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực giáp ranh và những nơi tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm. Không chỉ góp phần bảo đảm an ninh trật tự, hoạt động tuần tra còn có tác dụng răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.

Xã Phượng Dực tổ chức giải chạy phong trào Chung một quyết tâm xây dựng xã Phượng Dực không ma túy

Năm 2025, Phượng Dực được công nhận đạt tiêu chuẩn “Xã không ma túy”. Để giữ vững thành quả này, Công an xã đã và đang triển khai những giải pháp quyết liệt, hiệu quả phòng, chống ma túy, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục.

Trung tá Nguyễn Chính Đáng, Phó Trưởng Công an xã Phượng Dực cho biết: Ban Chỉ huy Công an xã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài và có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Để thực hiện mục tiêu này, Công an xã đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể; đồng thời triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm.

Trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và vận động toàn dân, nhân rộng các mô hình tự quản. Công an xã sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền (băng rôn, pano, đài phát thanh xã, các trang mạng xã hội Zalo, Facebook...), duy trì chuyên mục riêng về phòng chống ma túy. Các mô hình "Gia đình, thôn xóm không ma túy" được nhân rộng và phát huy hiệu quả; tất cả học sinh các trường THCS, THPT trên địa bàn được tiếp cận thông tin tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng ngừa tệ nạn ma túy thông qua mô hình "Trường học không ma túy".

Công an xã tổ chức Chương trình Tiết học GenZ nhằm phổ biến kiến thức pháp luật đến toàn thể các em học sinh trong lứa tuổi thanh thiếu niên trên địa bàn xã Phượng Dực.

Bên cạnh đó, lực lượng công an chủ động nắm chắc tình hình tại các địa bàn giáp ranh, khu vực đông dân cư, nhà trọ; qua đó kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy, không để hình thành các ổ nhóm hoạt động có tổ chức. Công tác rà soát, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai nghiện được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; dữ liệu được cập nhật, quản lý chặt chẽ trên hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia, phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa. Các đối tượng cơ bản nằm trong diện quản lý, không để phát sinh phức tạp mới.

Song song với công tác tuyên tuyền, quản lý chặt người nghiện ma túy, Công an xã đẩy mạnh công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm và tệ nạn về ma túy. Từ đầu năm đến nay, Công an xã đã bắt giữ 6 vụ 8 đối tượng sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Tuy nhiên hầu hết các đối tượng đều là người ngoài xã đến địa bàn thực hiện hành vi phạm tội.

Hai đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy bị bắt giữ.

Giữ vững tiêu chí “Xã không ma túy”

Ông Nguyễn Văn Hà, người dân thôn An Mỹ chia sẻ: "Chúng tôi rất yên tâm khi xã được công nhận là xã không ma túy. Tuy nhiên có được điều này đằng sau đó là công sức, nỗ lực rất lớn của lực lượng Công an xã khi phải thường xuyên tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, gần dân, sâu sát với nhân dân. Cũng nhờ đó mà tình hình an ninh trật tự tại địa phương ổn định hơn, người dân cũng nâng cao ý thức trách nhiệm trong giữ gìn an ninh trật tự".

Công an xã Phượng Dực tổ chức nhiều buổi tuyên truyền phòng chống ma túy trong các trường học trên địa bàn

Tương tự, ông Nguyễn Văn Long, thôn Đào Hoàng cũng cho biết: “Thời gian qua, Công an xã Phượng Dực phối hợp cùng các ngành, đoàn thể thường xuyên tuyên truyền về tác hại của ma túy và phương thức hoạt động của tội phạm ma túy tại các khu dân cư và trường học, xây dựng và nhân rộng các mô hình "Gia đình, thôn xóm không ma túy". Qua các buổi tuyên truyền, người dân hiểu rõ hơn những hậu quả nghiêm trọng mà ma túy gây ra, từ đó nâng cao cảnh giác với tệ nạn này".

“Để giữ vững mục tiêu xã không ma túy, thời gian tới, Công an xã sẽ tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và các thôn phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, duy trì các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, đặc biệt đối với các nhóm có nguy cơ cao như thanh thiếu niên, sinh viên, người lao động và các cơ sở kinh doanh có điều kiện có nguy cơ phát sinh tụ điểm phức tạp", Trung tá Nguyễn Chính Đáng cho biết.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, trong đó nòng cốt là lực lượng Công an xã không quản ngại ngày đêm, mưa nắng triển khai hàng loạt các biện pháp, giải pháp, Phượng Dực đang từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, đạt tiêu chí xã "không ma túy", góp phần giữ gìn bình yên cho mỗi gia đình và cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.