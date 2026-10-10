Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng: "VIỆC GÌ ĐÃ HỨA VỚI NHÂN DÂN THÌ PHẢI LÀM ĐẾN CÙNG"

ANTD.VN - Một thành phố chỉ thật sự bình yên khi lực lượng Công an ít phải bận rộn bởi những chuyên án. Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026) và ngay sau khi được trao tặng Danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2026, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Anh hùng LLVTND, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã chia sẻ với Báo An ninh Thủ đô về quyết tâm và kết quả bước đầu sự chuyển đổi trạng thái của Công an Thủ đô trong quản trị xã hội và phục vụ nhân dân, từ những "con mắt" AI trên phố lớn, đến thiết bị đầu báo cháy trong những gia đình nhỏ.

★ PHỎNG VẤN ĐẶC BIỆT · 72 NĂM GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ ★ ★ CÔNG DÂN THỦ ĐÔ ƯU TÚ 2026 Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội: Thực hiện: Phú Khánh

14-8-2023 Ba năm trước, đêm 14-8-2023, Hà Nội mưa như trút. Một bé trai ở khu đô thị Việt Hưng (quận Long Biên cũ) bị bắt cóc. Kẻ gây án gọi điện cho gia đình nạn nhân, đòi 15 tỷ đồng tiền chuộc. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, khi ấy là Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, đã lập tức có mặt tại hiện trường cùng gần 200 cán bộ, chiến sĩ. Trên chiếc xe khống chế con tin, kẻ bắt cóc mang theo súng. Thời khắc ấy, vị tư lệnh Cơ quan điều tra đã hết sức quyết đoán với cán bộ, chiến sỹ của mình: "Nghe theo mệnh lệnh của tôi"! Chưa đầy mười tiếng sau tin báo, kẻ bắt cóc bị bắt ở Khu công nghiệp Đồng Văn (tỉnh Hà Nam cũ); và con tin - cháu bé được đón về với gia đình an toàn. Một trong những trận đánh mang tính chất sinh tử ấy đã góp phần làm nên thương hiệu của Công an Thủ đô, lực lượng mà người Hà Nội tin rằng vụ án nào rồi cũng sẽ được làm rõ. Song, trong cuộc trò chuyện đúng dịp kỷ niệm 72 năm Ngày giải phóng Thủ đô, điều mà Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng muốn chia sẻ nhiều hơn, tuy ít “kịch tính” hơn, nhưng khó hơn nhiều. Đó là thay đổi cách quản trị xã hội và cách phục vụ nhân dân.

Phóng viên: Vì sao một người gắn bó nhiều năm với công tác điều tra như ông lại muốn nói nhiều hơn về phương pháp quản trị? ★ NHỮNG CON SỐ 23,6% tội phạm về trật tự xã hội giảm trong 6 tháng đầu năm 2026 Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng: Chính vì gắn bó với công tác điều tra nên tôi hiểu rõ một điều:phá án dù nhanh đến đâu, vẫn là đi sau. Khi chúng tôi bắt được kẻ phạm tội thì đã có người bị hại, đã có một gia đình mất mát. Quản trị tốt là để những vụ án ấy không xảy ra. Phá án vẫn phải giỏi. Nhưng Thủ đô đang đòi hỏi nhiều hơn thế. Tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 khóa XIV là tạo dựng một xã hội mà pháp luật được tôn trọng, kỷ cương được giữ vững, người dân sống an toàn và được thụ hưởng công bằng thành quả phát triển. Đích đến ấy không thể đạt được chỉ bằng công tác phá án. Nó cần một phương pháp quản trị dựa trên dữ liệu và niềm tin của người dân. CATP Hà Nội đã tham mưu Thành ủy xây dựng Chương trình hành động theo phương châm "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả. Công tác công an thì không được đi sau tội phạm. Phương châm “6 rõ” 1rõ người 2rõ việc 3rõ thời gian 4rõ trách nhiệm 5rõ sản phẩm 6rõ hiệu quả Kết quả bước đầu đã có thể đo đếm được phần nào. Sáu tháng đầu năm 2026, tội phạm về trật tự xã hội giảm 23,6% - đó cũng chính là môi trường kiến tạo bền vững để phát triển. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội trao đổi với các cử tri cao tuổi

- Phóng viên: Xin trở lại câu chuyện thời sự đang thu hút sự quan tâm lớn của người dân. Đó là người Hà Nội sắp tới sẽ quen với camera AI trên các nút giao thông, hay UAV trên bầu trời phố cổ. Thưa đồng chí, làm sao để ứng dụng công nghệ không bị trở thành thứ… lắp xong rồi để đấy? ★ NHỮNG CON SỐ 2.460 camera AI bổ sung ở Giai đoạn 2, tại 238 nút giao gần 5.000 tổng số camera AI 131 trường hợp UAV xử lý trực tiếp sau 3 tháng thử nghiệm 1.873 trường hợp chuyển sang phạt nguội Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng: Tôi muốn nói rõ, lắp đặt xong mới đang chỉ ở vạch xuất phát. Chúng tôi chỉ coi là xong khi hệ thống vận hành ổn định và phục vụ thực chất cho công tác chỉ huy, điều hành. Giai đoạn 2 vừa bổ sung 2.460 camera AI tại 238 nút giao, nâng tổng số lên gần 5.000 chiếc. Chỗ nào chưa cần thay mới, chúng tôi nâng camera thường thành camera AI và kết nối camera của ngân hàng, doanh nghiệp trọng điểm về Trung tâm thông tin chỉ huy. UAV sau 3 tháng thử nghiệm đã xử lý trực tiếp 131 trường hợp, chuyển 1.873 trường hợp sang phạt nguội. Hình ảnh từ hệ thống camera được kết nối về Trung tâm chỉ huy của Công an thành phố Hà Nội Cán bộ Công an cùng kỹ thuật viên vận hành thiết bị bay không người lái (UAV) trên phố Nhưng một trong những công nghệ chúng tôi tâm đắc nhất lại chính là thứ đang nằm trong tay người dân. Với “Hanoi Smart Police”, người dân có thể phản ánh hiện trường, phát tín hiệu SOS, đặt lịch làm việc và chấm điểm lực lượng Công an ngay trên điện thoại. Camera thấy được vi phạm, nhưng người dân hơn ở chỗ là thấy những điều mà camera không thấy. Tính năng yêu cầu trợ giúp khẩn cấp (SOS) trên ứng dụng Hanoi Smart Police Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc CATP trao đổi với chuyên gia Singapore về định hướng xây dựng thành phố thông minh ĐẦU BÁO CHÁY KHÔNG DÂY Đầu báo cháy không dây do Công ty TNHH MTV Tháng 8, Công an thành phố Hà Nội phát triển Tôi cũng muốn nói kỹ hơn đến một sản phẩm công nghệ khác; đó là thiết bị báo cháy không dây. Hà Nội có hàng triệu căn nhà nằm sâu trong ngõ hẹp, hiểm họa rình rập bất cứ lúc nào, nhất là khi đêm xuống. Với những ngôi nhà đã xây từ lâu, lắp hệ thống báo cháy truyền thống theo kiểu đi ống, đi dây rất phiền phức, lại tốn kém. Công ty TNHH MTV Tháng 8 – đơn vị của Công an thành phố Hà Nội - đã phát triển đầu báo cháy không dây dựa trên đề tài khoa học cấp Quốc gia của Trường Đại học PCCC, được kiểm định và chứng nhận hợp quy đầy đủ. Thiết bị giá bình dân, pin dùng nhiều năm, cảnh báo liên tầng, vẫn truyền được tin báo khi điện bị cắt do sự cố. Trước khi ra mắt, nó đã được thử nghiệm ở một khu nhà trọ cao tầng tại xã Hoài Đức, Hà Nội. Sản phẩm đang hoàn thiện để được công nhận là sản phẩm công nghiệp an ninh, và chính là sản phẩm công nghiệp an ninh đầu tiên mang dấu ấn Công an Thủ đô. Đích xa hơn là một mạng lưới cảnh báo cháy sớm phủ khắp thành phố, kết nối dữ liệu phục vụ chỉ huy và cứu nạn. Một chiếc đầu báo cháy nhỏ trên trần nhà có thể giúp cả gia đình thêm những tích tắc quý giá để thoát ra. Phục vụ nhân dân, nhiều khi chính là để tạo ra được những giây phút sinh - tử quý giá như thế.

Phóng viên: Năm 2026, Công an Hà Nội được Thành phố giao trách nhiệm chủ trì giải quyết 2 điểm nghẽn “trật tự đô thị” và “ùn tắc giao thông”. Quá trình triển khai, có ý kiến cho rằng lực lượng Công an đang phải gánh thay việc của chính quyền. Đồng chí nghĩ sao về vấn đề này? ★ NHỮNG CON SỐ x2 mức phạt vi phạm trật tự đô thị từ ngày 1-7-2026 hơn 40% vi phạm trên các tuyến phố chính giảm so với cùng kỳ hơn 27.000 hình ảnh vi phạm chuyển thẳng tới lãnh đạo xã, phường 3 lần không hoàn thành nhiệm vụ, cán bộ cơ sở bị miễn nhiệm Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng: Lực lượng Công an không làm thay được, và cũng không nên làm thay! Vỉa hè, hạ tầng là trách nhiệm quản lý Nhà nước của chính quyền cơ sở, còn Công an là lực lượng nòng cốt giữ trật tự, xử lý vi phạm. Ranh giới không rõ thì trách nhiệm sẽ “trôi”, và chịu thiệt cuối cùng vẫn là người dân. Cán bộ Công an cho chủ cửa hàng xem hình ảnh vi phạm trật tự đô thị được ghi lại qua hệ thống camera AI Nhiều năm qua, chúng ta ra quân rầm rộ vài tháng rồi… rút. Vỉa hè lại lộn xộn như cũ. Lần này, chúng tôi xác định dứt khoát bỏ lối làm theo kiểu chiến dịch. Từ ngày 1-7-2026, mức phạt vi phạm trật tự đô thị tăng gấp đôi, vi phạm trên các tuyến phố chính giảm hơn 40% so với cùng kỳ. Trong 6 tháng đầu năm 2026, hơn 27.000 hình ảnh vi phạm được các phòng chức năng, trong đó có Báo An ninh Thủ đô, ghi được, rồi chuyển thẳng tới lãnh đạo xã, phường. Không ai còn có thể nói mình không biết. Cán bộ cơ sở 3 lần không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị miễn nhiệm. Thước đo hiệu quả cuối cùng là khi chính người dân lên tiếng phê bình người vi phạm. Đến lúc ấy, kỷ cương không còn phải dựa vào cưỡng chế.

- Phóng viên: Năm 2026 và trước nữa, những chuyên án lớn như vụ Viện Pháp y tâm thần Trung ương, đường dây lợn bệnh hay Mr Pips tiếp tục khẳng định bản lĩnh của Công an Hà Nội. Đồng chí đánh giá thế nào sau thành công của những chuyên án ấy? Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng: Sau thành công của mỗi chuyên án, tôi lại thấy những… lỗ hổng quản trị. Phá án xong mà không vá được lỗ hổng thì sớm muộn kẻ khác sẽ chui qua đúng chỗ ấy. Đơn cử như vụ án xảy ra ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương, bắt đầu từ một chi tiết rất nhỏ. CHUYÊN ÁN Viện Pháp y tâm thần Trung ương 66 bị can Năm 2024, khi xét xử một đường dây ma túy lớn, chúng tôi nhận ra có bị cáo lĩnh án tử hình vẫn coi Viện là… chỗ trú an toàn. Lần theo quá trình chữa bệnh bắt buộc của vợ chồng đối tượng chủ mưu cầm đầu Nguyễn Thị Mai Anh - Lê Văn Đông, chúng tôi bóc được cả đường dây tội phạm. Tiền hối lộ đổi được phòng riêng có điều hòa, có dàn âm thanh; đối tượng được dùng ma túy ngay trong Viện và tự do ra ngoài. Viện trưởng, Phó Viện trưởng cùng hai trưởng khoa bị khởi tố. Vụ án đến nay có 66 bị can. Tôi gọi đó là "phạm tội của phạm tội", kẻ phạm tội mua kết luận bệnh để thoát án, người thiếu y đức bán hồ sơ để tiếp tay. Ý nghĩa lớn nhất là những ai được giám định sai sự thật đều phải quay lại chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Chúng tôi đã đề nghị rà soát các vụ án có đối tượng đi giám định pháp y tâm thần từ năm 2020 đến nay. Pháp luật không thể có “cửa sau”. CHUYÊN ÁN Đường dây buôn bán lợn bệnh hơn 300 tấn thịt lợn ốm, lợn chết Hay như chuyên án triệt phá đường dây buôn bán lợn bệnh; hơn 300 tấn thịt lợn ốm, lợn chết được gom về với giá chỉ khoảng một phần ba thị trường, rồi bán cho các đơn vị cung cấp suất ăn, trong đó có doanh nghiệp phục vụ trường học và cơ sở mầm non. Đó là "tội ác đầu độc thế hệ tương lai". Chúng tôi xử lý không có vùng cấm, không dừng ở kẻ thu gom mà đề nghị kiểm tra cả hệ thống kiểm dịch và chính quyền cơ sở, xem có buông lỏng hay tiếp tay. Tiếp đó, Công an thành phố đã kiến nghị Quốc hội nâng hình phạt với loại tội phạm này lên mức cao nhất. Vụ hơn 1.200 tấn chân gà, thực phẩm hết hạn cũng vậy, chúng tôi truy tới từng nơi tiêu thụ và sẽ công khai để người dân biết mà tránh. CHUYÊN ÁN Trùm lừa “Mr Pips” hơn 5.315 tỷ đồng thu giữ, phong tỏa Còn như chuyên án lật tẩy, truy bắt trùm lừa“Mr Pips” lại là câu chuyện đòi bằng được công lý cho người bị hại. Nạn nhân bị dụ vào những sàn ngoại hối, tiền ảo giả mạo. Bắt được kẻ lừa mà không lấy lại được tiền thì công lý mới đi được nửa đường. Chúng tôi đã thu giữ, phong tỏa hơn 5.315 tỷ đồng, trong đó có 246 kg vàng nguyên khối cùng bất động sản ở Dubai, Thổ Nhĩ Kỳ, Australia, Campuchia. Cảnh sát nhiều nước sau đó đề nghị trao đổi kinh nghiệm với Công an Hà Nội về công tác truy vết dòng tiền ảo, bài toán vốn rất khó với lực lượng thực thi pháp luật toàn cầu.

- Phóng viên: Đòi hỏi xã hội kỷ cương thì trước hết lực lượng chức năng phải kỷ cương. Đồng chí Giám đốc có thể trao đổi về sự chuyển mình của lực lượng Công an Thủ đô? ★ NHỮNG CON SỐ gần 80 cán bộ, chiến sĩ bị phê bình, kỷ luật vì thiếu trách nhiệm từ đầu năm 2026 KPI chấm điểm cán bộ bằng hệ thống khách quan Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng: Từ đầu năm 2026 đến nay, gần 80 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an thành phố đã bị phê bình, kỷ luật vì thiếu trách nhiệm. Tôi không giấu con số ấy. Một lực lượng dám công khai xử lý người của mình mới đủ tư cách đòi hỏi người khác. Mọi chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ phải đo được tiến độ bằng con số, ai chậm trễ, thờ ơ sẽ bị xử lý nghiêm. Tôi luôn nhắc cán bộ lãnh đạo rằng cấp bậc hàm càng cao, trách nhiệm càng nặng. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc CATP động viên lực lượng Công an Thủ đô bảo vệ sự kiện A80 Vụ án xảy ra ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương để lại cho chúng ta một bài học: Suy cho cùng, mọi chuyện nằm ở chỗ con người có gục ngã trước “viên đạn bọc đường” hay không. Điều ấy đúng với người thầy thuốc, và càng đúng với người mặc sắc phục Công an. Vì thế Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo và lực lượng CATP đã và đang chấm điểm cán bộ bằng KPI. Hệ thống khách quan này cũng chỉ ra không ít cán bộ đang làm việc cầm chừng. Số cán bộ này sẽ được đào tạo thêm để cải thiện công việc, nếu không tiến bộ thì nhất định sẽ phải xử lý. Mỗi cán bộ phải làm tốt thì cả lực lượng mới làm tốt được. Lực lượng Cảnh sát cơ động tuần tra ban đêm

- Phóng viên: Năm nay, Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội do Báo An ninh Thủ đô tổ chức tròn 25 tuổi. Nhìn từ công tác phòng ngừa xã hội đối với lứa tuổi vị thành niên, đồng chí đánh giá thế nào về hoạt động này? ★ NHỮNG CON SỐ 2001 năm giải được khởi xướng, 25 năm không đứt quãng 125 đội tham dự mùa giải năm ngoái 3.000 khán giả trận chung kết trên sân Xuân Đỉnh XXV mùa giải năm nay Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng: Tôi cho rằng đây là một giải pháp phòng ngừa chủ động đối với lứa tuổi vị thành niên, hướng vào các hoạt động thể thao lành mạnh, phòng ngừa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trước ngưỡng cửa vào đời. Phòng ngừa xã hội thuộc loại khó làm nhất và cần sự bền bỉ. Tôi được biết, giải được khởi xướng từ năm 2001, hai mươi lăm năm không đứt quãng. Những hoạt động thường niên và quy mô lớn như thế giúp tác động tích cực kéo dài qua nhiều thế hệ. Tôi so sánh thế này: chuyên án bóc gỡ đường dây buôn bán thịt lợn bệnh cung cấp vào bếp ăn trường học; đó là cách chúng tôi bảo vệ các em học sinh bằng “thanh gươm pháp luật”. Còn sân chơi bóng đá mà Báo An ninh Thủ đô 25 năm qua gây dựng là cách bảo vệ các em bằng những hoạt động xã hội, mỗi cá nhân hòa vào trong những tập thể lành mạnh, đoàn kết. Cậu học trò có kỷ luật đội bóng và danh dự ngôi trường để giữ sẽ ít có lý do lang thang hay sa vào những cuộc tụ tập vô bổ, sa vào tệ nạn xã hội hoặc sa vào hành vi phạm pháp. Nói cách khác, một sân bóng học trò rộn tiếng reo hò có giá trị phòng ngừa không kém một tổ tuần tra. Giải bóng đá học sinh THPT Báo An ninh Thủ đô 25 năm qua đã là sân chơi bổ ích với bao thế hệ... Tôi được biết, mùa giải năm 2025 có 125 đội tham dự, đông nhất từ trước đến nay, trận chung kết kéo 3.000 khán giả về sân Xuân Đỉnh. Nhu cầu ấy rất thật, nên cần nhân rộng. Công an xã, phường hoàn toàn có thể cùng nhà trường, Đoàn Thanh niên tạo dựng thêm những sân chơi như vậy, không chỉ là bóng đá, không nhất thiết phải quy mô lớn. Với mùa giải thứ XXV, Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục đồng hành với ngành giáo dục đào tạo, ngành văn hóa - thể thao, các nhà trường tạo một sân chơi thật bổ ích, thích thực cho các em học sinh. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP trò chuyện thân tình với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino - khi ông tới thăm, làm việc tại Trung tâm đào tạo bóng đá PVF - Bộ Công an Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội trò chuyện với các em học sinh khi các em đến thăm Bảo tàng Công an Hà Nội

- Phóng viên: Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô được trao danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú, đồng chí muốn gửi gắm điều gì tới cán bộ, chiến sĩ và người dân Hà Nội? - Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng: Mỗi dịp tháng Mười, tôi lại nghĩ về ngày 10-10-1954, khi đoàn quân tiến về tiếp quản Thủ đô trong vòng tay người Hà Nội. Bình yên của Thành phố này bắt đầu từ ngày ấy, và được giữ suốt 72 năm bằng mồ hôi, bằng cả máu của nhiều thế hệ đi trước. Tháng Tư vừa qua, cá nhân tôi cùng tập thể Phòng Cảnh sát hình sự vinh dự được Đảng, Nhà nước trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tháng Mười này, tôi vinh dự được trao danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú. Tôi coi đó là phần thưởng không chỉ của cá nhân tôi, mà còn là niềm vui, niềm vinh dự của cả lực lượng Công an Thủ đô Anh hùng, và cũng là một “món nợ” phải trả bằng những hành động thiết thực vì an ninh Tổ quốc, vì bình yên của nhân dân. ★ DẤU MỐC 10-10-1954 Đoàn quân tiến về tiếp quản Thủ đô Tháng Tư Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cùng tập thể Phòng Cảnh sát hình sự Tháng Mười Danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng và Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao tặng Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội thăm hỏi người dân khi dự ngày hội Tết Sum vầy ở phường Nghĩa Đô Người dân chụp ảnh lưu niệm cùng Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trong sự kiện vinh danh Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám