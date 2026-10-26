Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy trong Công an nhân dân

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo Lễ khai giảng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức Chào cờ.

Lễ khai giảng được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an đến các điểm cầu trực tuyến Công an các đơn vị, địa phương.

Tham dự Lễ khai giảng tại điểm cầu Bộ Công an, có đại diện lãnh đạo đơn vị chức năng của Văn phòng Trung ương Đảng; các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và 265 học viên lãnh đạo cấp phòng, chỉ huy cấp đội, cán bộ thực hiện công tác văn phòng cấp uỷ tại Công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc; kết nối trực tuyến đến các điểm cầu cấp xã Công an các đơn vị, địa phương...

Đồng chí Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại Lễ khai giảng.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho biết, Đảng ủy Công an Trung ương quyết định tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy trong CAND năm 2026 cho các học viên là các đồng chí lãnh đạo phòng, chỉ huy đội, cán bộ trực tiếp, thường xuyên thực hiện công tác văn phòng cấp ủy tại Công an các đơn vị, địa phương nhằm bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy, kỹ năng biên tập văn bản, bảo đảm công tác văn phòng cấp ủy đáp ứng cao nhất yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của cấp ủy Công an các cấp…

Toàn cảnh Lễ khai giảng.

Trong thời gian 3 ngày (từ 26 - 28/10/2026), tại Lớp bồi dưỡng các học viên sẽ nghe các giảng viên, báo cáo viên giàu kinh nghiệm thực tiễn là lãnh đạo cấp vụ thuộc Văn phòng Trung ương Đảng, lãnh đạo và chuyên gia trong lực lượng CAND truyền đạt, chia sẻ 8 chuyên đề triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn mới nhất của Trung ương từ sau Đại hội XIV đến nay, liên quan trực tiếp đến công tác văn phòng cấp ủy, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình công tác...

Đồng chí Đỗ Quốc Toản, Phó Cục trưởng Cục Lưu trữ, Văn phòng Trung ương Đảng trình bày chuyên đề tại Lớp bồi dưỡng.

Để Lớp bồi dưỡng đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Ban Tổ chức lớp thực hiện tốt việc quản lý lớp học, đảm bảo chất lượng đường truyền đến Công an các địa phương và phối hợp chặt chẽ với các đồng chí giảng viên, báo cáo viên đảm bảo thực hiện nội dung chương trình lớp học; kịp thời biểu dương những học viên chấp hành tốt về nội quy, quy chế và tích cực tham gia học tập, mạnh dạn trao đổi về những kinh nghiệm hay, việc làm sáng tạo…

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và các đại biểu dự Lễ khai giảng.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì tại điểm cầu CATP Hà Nội

Điểm cầu CATP Hà Nội tại trụ sở 87 Trần Hưng Đạo

CBCS - CATP Hà Nội tham dự lớp bồi dưỡng

Ngay sau Lễ khai giảng, Lớp bồi dưỡng đã nghe đồng chí Đỗ Quốc Toản, Phó Cục trưởng Cục Lưu trữ, Văn phòng Trung ương Đảng trình bày chuyên đề "Thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng; công tác văn thư, lưu trữ trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay…”.