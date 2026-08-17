Cuộc gặp hiếm hoi giữa con rể ông Trump với thủ lĩnh chính trị Hamas

ANTD.VN - Ngày 16-8, ông Jared Kushner, con rể kiêm Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã có cuộc gặp hiếm hoi với thủ lĩnh chính trị của Phong trào Hồi giáo Hamas tại Ai Cập, trong một nỗ lực ngoại giao mới nhằm thúc đẩy tiến trình ngừng bắn tại Dải Gaza vốn đang bị đình trệ.

Ông Jared Kushner, con rể kiêm Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

Cuộc gặp kéo dài hơn 2 giờ tại Ai Cập với thủ lĩnh chính trị của Hamas, ông Khalil al-Hayya, đã được một quan chức giấu tên của Hamas xác nhận.

Ông Kushner là một trong 3 đặc phái viên tham gia cuộc gặp với ông al-Hayya, cùng với sự hiện diện của các quan chức từ những quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải là Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo nguồn thạo tin, ông Kushner, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair và Giám đốc Hội đồng Hòa bình Nickolay Mladenov sẽ gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào ngày 17-8. Ông Netanyahu đang chịu nhiều áp lực sau khi bác bỏ lộ trình 15 điểm mới do Mỹ hậu thuẫn về Dải Gaza.

Các cuộc đàm phán này nhằm cứu vãn kế hoạch giải giáp vũ khí của Hamas và việc Israel rút quân khỏi vùng lãnh thổ này của Palestine vốn đã bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh.

Vấn đề cốt lõi ở đây là sinh mạng của khoảng 2 triệu người dân tại Gaza và công cuộc tái thiết vùng đất đông đúc này - nơi hiện phần lớn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Israel - hơn 10 tháng sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas giúp chấm dứt các hoạt động quân sự quy mô lớn.

Một cuộc gặp trước đó tại Ai Cập giữa ông Kushner, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và các lãnh đạo Hamas đã góp phần đạt được thỏa thuận ngừng bắn; tuy nhiên, tiến trình thực hiện thỏa thuận này đến nay vẫn bị đình trệ do vấn đề then chốt là việc giải giáp vũ khí của Hamas.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fatah al-Sisi tiếp ông Jared Kushner tại New Alamein, Ai Cập hôm 16-8. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ai Cập/APAImages/Shutterstock

Trong một tuyên bố, Hamas kêu gọi các bên trung gian và Hội đồng Hòa bình (do Mỹ thành lập để giám sát lệnh ngừng bắn) phải “buộc” Israel chấp thuận lộ trình cho các bước tiếp theo.

Một số quốc gia trong khu vực, bao gồm Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), đã đưa ra tuyên bố chung lên án việc Israel bác bỏ lộ trình nói trên, với nội dung: “Israel hiện phải chịu trách nhiệm về việc cản trở các nỗ lực mang lại hòa bình cho Gaza”. Tuyên bố của Ngoại trưởng các nước này cũng kêu gọi Hội đồng Hòa bình và Mỹ thực hiện “những biện pháp cụ thể và tức thời” nhằm ngăn chặn bất kỳ bên nào cản trở việc triển khai kế hoạch.