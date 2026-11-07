Iran tuyên bố bắn hạ UAV MQ-9 của Mỹ trên đảo Qeshm

ANTD.VN - Quân đội Iran tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ trên khu vực đảo Qeshm, thông tin do truyền thông nhà nước Iran đăng tải ngày 6-11.

MQ-9 Reaper (Ảnh minh họa)

Theo truyền hình nhà nước IRIB và hãng IRNA, vụ việc xảy ra sau khi 2 tên lửa được cho là đã đánh trúng khu vực Suza trên đảo Qeshm, nằm gần eo biển Hormuz,

Phía Iran cho biết chiếc UAV MQ-9 bị bắn hạ sau khi xâm nhập khu vực mà Tehran coi là vùng hoạt động quân sự nhạy cảm.

MQ-9 Reaper là một trong những dòng máy bay không người lái hiện đại nhất của quân đội Mỹ, được sử dụng cho các nhiệm vụ trinh sát, giám sát và tấn công chính xác bằng tên lửa dẫn đường.

Loại UAV này thường hoạt động trong thời gian dài và có khả năng thu thập thông tin tình báo trên diện rộng.

Căng thẳng giữa Tehran và Washington tiếp tục ở mức cao. Những ngày gần đây, truyền thông quốc tế đưa tin quân đội Mỹ đã chuẩn bị các phương án cho khả năng tiến hành thêm các hoạt động quân sự nhằm vào Iran.

Tehran cũng liên tục cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ mọi hành động tấn công mới.

Đảo Qeshm và khu vực lân cận eo biển Hormuz hiện là một trong những điểm nóng an ninh tại Trung Đông.

Khu vực này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu.

Nhiều vụ việc liên quan đến tàu chở dầu, hoạt động quân sự và các sự cố hàng hải đã được ghi nhận tại khu vực này trong thời gian gần đây, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã nắm được thông tin về các vụ nổ nhưng chưa xác nhận tuyên bố bắn hạ UAV của Iran.

Trước đó, lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran liên tiếp thông báo bắn hạ các UAV MQ-1, MQM-170 và thu giữ UAV LUCAS tại Hormuz trong 2 ngày qua.