ANTD.VN - Hơn 1.600 chuyến bay của hãng hàng không Delta Air Lines trên khắp nước Mỹ đã bị hoãn trong ngày 22-11, ngay trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn, sau khi hệ thống tự động tính toán trọng tải và cân bằng máy bay gặp sự cố.

Máy bay của hãng hàng không Delta tại sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta, Mỹ

Sự cố bắt đầu từ sáng 22-11 (theo giờ Mỹ) tại hệ thống ALIS - hệ thống tự động tính toán trọng lượng hành khách, nhiên liệu và hành lý để đảm bảo an toàn cất cánh.

Tuân thủ giới hạn trọng lượng và cân bằng là yếu tố sống còn đối với an toàn bay.

Sự cố khiến hãng hàng không Delta phải chuyển sang phương án tính toán thủ công.

Nhân viên bốc xếp hành lý tại sân bay phải tự đếm số kiện hành lý và lập báo cáo bằng tay thay vì nhận phiếu hướng dẫn chất tải tự động.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã phải ban hành lệnh dừng bay tạm thời trong khoảng 1 giờ đối với các chuyến bay đến sân bay Hartsfield-Jackson Atlanta - trung tâm trung chuyển lớn nhất của Delta và là sân bay bận rộn nhất thế giới.

Sau đó lệnh được chuyển thành lệnh trì hoãn mặt đất khoảng 1 giờ. FAA khẳng định sự cố không liên quan đến hệ thống kiểm soát không lưu của FAA.

Theo trang theo dõi chuyến bay FlightAware, khoảng 49-58% lịch bay của Delta bị chậm, tương đương hơn 1.900 chuyến, trong đó hơn 40 chuyến bị hủy. Tại sân bay Atlanta, hơn 60% chuyến bay khởi hành bị chậm.

Delta cho biết khoảng 70% số chuyến chậm, hủy là do sự cố tự động hóa, số còn lại là do thời tiết xấu và tắc nghẽn không lưu ở New York và vùng Đông Bắc nước Mỹ.

Đến chiều cùng ngày, Delta thông báo hệ thống tự động đã hoạt động trở lại bình thường và khẳng định đây không phải là một vụ tấn công mạng.