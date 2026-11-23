ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông "nghiêng về việc" nối lại các cuộc không kích vào Iran sau Ngày đầu năm mới nếu Tehran không đạt được thỏa thuận hạt nhân với Washington.

Tổng thống Donald Trump

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Fox News ngày 23-11, Tổng thống Trump cho biết các cuộc đàm phán gián tiếp với Iran vẫn đang diễn ra, nhưng ông tỏ ra thất vọng vì không có tiến triển thực chất.

Ông Trump gọi các nhà đàm phán Iran là "những người câu giờ chuyên nghiệp" nhằm kéo dài đàm phán. "Họ nói suốt ngày. Tất cả những gì họ làm là nói, nhưng toàn là không thực chất", ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra thời hạn chót là năm mới: "Nếu không đạt được thỏa thuận, tôi có thể ra lệnh tấn công sau ngày 1-1-2027".

Mỹ vẫn đang duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran ở Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz.

Ông Trump cũng cảnh báo sẽ đánh chìm tàu chiến Iran nếu Tehran cố tình phá lệnh phong tỏa.

"Tôi hy vọng họ sẽ làm vậy. Nếu họ cố vượt qua vòng phong tỏa của Mỹ, họ sẽ nằm dưới đáy biển, giống như hải quân Iran", Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ không bao giờ để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Lầu Năm Góc và quân đội Israel đã tăng cường chuẩn bị quân sự chung trong những ngày qua.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã phê duyệt kế hoạch tác chiến chung để sẵn sàng cho một cuộc đối đầu mới với Iran.

Tel Aviv được cho là đang gia tăng sức ép buộc Washington nối lại chiến dịch quân sự, lo ngại Tehran đang đẩy nhanh việc tái thiết năng lực sản xuất vũ khí.

Tuy nhiên, một nguồn tin cho biết Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cũng đã cảnh báo Nhà Trắng rằng việc tiếp tục tăng cường lực lượng quá tháng 12 có thể gây căng thẳng về nguồn lực và khả năng sẵn sàng chiến đấu.