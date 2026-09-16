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Hà Nội sắp số hóa toàn bộ quy trình đăng ký nhà ở xã hội

TN

ANTD.VN - Sở Xây dựng Hà Nội đang chủ trì xây dựng phần mềm tiếp nhận, giải quyết và quản lý đăng ký nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn thành phố. Đây là bước tiến quan trọng giúp số hóa toàn bộ quy trình từ công bố thông tin dự án, tiếp nhận, kê khai hồ sơ trực tuyến đến xét duyệt và công khai kết quả, hướng tới sự minh bạch và thuận tiện tối đa cho người dân.

Phần mềm dự kiến tích hợp đầy đủ các chức năng quản lý, rà soát đối tượng, thống kê báo cáo và lưu trữ dữ liệu. Đáng chú ý, Bộ Xây dựng đã đề nghị Hà Nội nghiên cứu phát triển phần mềm theo hướng quản lý nghiệp vụ địa phương, tránh đầu tư trùng lặp các tính năng đã có trên các hệ thống tập trung cấp quốc gia.

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Đồng thời, hệ thống mới phải bảo đảm khả năng liên thông, đồng bộ dữ liệu với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và Cơ sở dữ liệu về nhà ở, thị trường bất động sản của Bộ Xây dựng. Việc triển khai quy trình thống nhất này không chỉ giúp người dân dễ dàng tiếp cận, theo dõi hồ sơ mà còn nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chính sách an sinh nhà ở.

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