Hà Nội ban hành quy trình mới về đính chính “sổ đỏ” có sai sót hoặc bị giải phóng mặt bằng một phần

ANTD.VN - Hà Nội bắt đầu thí điểm Đề án “Sổ đỏ trao tay”, tập trung vào thủ tục đính chính “Sổ đỏ” đã cấp nhưng có sai sót; chỉnh lý, cấp sổ mới đối với thửa đất bị thu hồi một phần để giải phóng mặt bằng.

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Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Quyết định về việc phê duyệt Đề án "Sổ đỏ trao tay".

Đề án tập trung vào 02 nhóm thủ tục, gồm: Đính chính Giấy chứng nhận (sổ đỏ) đã cấp do cơ quan nhà nước sai sót; Chỉnh lý, đăng ký biến động, cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích sau khi giải phóng mặt bằng.

Đối với thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp do cơ quan nhà nước sai sót, thành phố yêu cầu tập trung các trường hợp sai sót thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thông tin thửa đất do cơ quan nhà nước sai sót.

Khi thực hiện quy trình mới này, thủ tục được chuyển từ dịch vụ công trực tuyến một phần sang dịch vụ công trực tuyến toàn trình, hồ sơ được nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; phí, lệ phí là 0 đồng.

Ước tính hiệu quả tiết kiệm chi phí tuân thủ từ quy trình mới này rất lớn.

Cụ thể, theo số liệu thống kê từ ngày 1-7-2025 đến ngày 30-8-2026, tổng số hồ sơ thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận là 44.020 hồ sơ. Với việc chuyển từ dịch vụ công trực tuyến một phần sang dịch vụ công trực tuyến toàn trình, ước tính mỗi hồ sơ giảm ít nhất 02 lượt đi lại của người dân, tương ứng giảm khoảng 88.040 lượt đi lại.

Với giả định bình quân tiết kiệm 02 giờ/hồ sơ, tổng thời gian tiết kiệm ước khoảng 88.040 giờ, tương đương 11.005 ngày công; tính theo chi phí thời gian bình quân 55.000 đồng/giờ, giá trị tiết kiệm ước đạt khoảng 4,84 tỷ đồng/14 tháng, tương đương 345,7 triệu đồng/tháng, 110.000 đồng/hồ sơ. Mức tiết kiệm này mới tính riêng chi phí thời gian, chưa bao gồm chi phí đi lại, in ấn, sao chụp hồ sơ và các chi phí xã hội khác.

Về thủ tục chỉnh lý, đăng ký biến động, cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích sau khi giải phóng mặt bằng, đối với trường hợp nhà nước thu hồi một phần thửa đất, ngay sau khi hoàn thành các bước cần thiết của quá trình thu hồi một phần thửa đất, đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng có trách nhiệm chuẩn hóa và chuyển dữ liệu cho cơ quan đăng ký đất đai.

Căn cứ kết quả rà soát, cơ quan có thẩm quyền thực hiện đăng ký biến động, xác nhận thay đổi, chỉnh lý Giấy chứng nhận hoặc cấp Giấy chứng nhận mới đối với phần diện tích còn lại theo từng trường hợp pháp luật quy định.

Quy trình mới này khắc phục tình trạng tách rời giữa quá trình giải phóng mặt bằng và thủ tục đăng ký biến động, chỉnh lý, cấp Giấy chứng nhận, giảm việc người dân phải tự thu thập, kê khai và cung cấp lại các thông tin, tài liệu đã hình thành trong quá trình giải phóng mặt bằng, từ đó giảm khâu chuyển tiếp và rút ngắn đường đi của hồ sơ.

Việc rút ngắn thời gian giải quyết ước tính giảm khoảng 04 giờ/hồ sơ. Với chi phí thời gian bình quân 55.000 đồng/giờ, giá trị tiết kiệm ước tính khoảng 220.000 đồng/hồ sơ.

Đề án được triển khai theo 2 giai đoạn. Giai đoạn thí điểm thực hiện từ thời điểm Đề án được phê duyệt đến 31-12-2026. Sau thời gian thí điểm sẽ đánh giá toàn diện để tham mưu triển khai đối với các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai khác.