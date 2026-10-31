Điều chỉnh lộ trình 2 tuyến buýt 104 và 16 từ ngày mai 1-11

ANTD.VN -Từ ngày mai 1/11, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) điều chỉnh điểm đầu cuối, lộ trình, chỉ tiêu vận hành tuyến buýt số 104, 16 phục vụ dự án xây dựng tuyến đường quốc lộ 1A và tăng cường kết nối với Bến xe Yên Sở.

Thực hiện Quyết định của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, Transerco thông báo điều chỉnh điểm đầu cuối, lộ trình và chỉ tiêu vận hành các tuyến buýt số 104 và 16 từ ngày 1/11/2026, nhằm phục vụ thi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường quốc lộ 1A và tăng cường kết nối với bến xe Yên Sở.

Tuyến buýt số 16 sẽ điều chỉnh lộ trình, điểm đầu cuối từ ngày mai 1/11

Cụ thể:

Điều chỉnh điểm đầu cuối tuyến buýt số 104 từ Bến xe Nước Ngầm về phường Hoàng Liệt (cạnh tường rào Trường tiểu học Linh Đàm). Điều chỉnh điểm đầu cuối tuyến buýt số 16 từ Bến xe Nước Ngầm về Bến xe Yên Sở.

Tên tuyến sau điều chỉnh là tuyến 104, lộ trình Mỹ Đình – Hoàng Liệt;

Tuyến 16 lộ trình Bến xe Mỹ Đình – Bến xe Yên Sở

Tần suất chạy xe từ 14 – 15 -20 phút/ chuyến/ lượt;

Giờ hoạt động: Đầu A từ 5h00 – 21h15; Đầu B từ 4h50 – 21h15

Chi tiết về hạ tầng và vị trí các điểm dừng, đỗ:

Để tra cứu thông tin chi tiết về lộ trình, thời gian hoạt động và biểu đồ giờ xe chạy, hành khách vui lòng truy cập http://timbus.vn và nhập số hiệu tuyến cần tra cứu.