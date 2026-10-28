Đề nghị kỷ luật nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

ANTD.VN - Ông Trịnh Trường Huy, đảng viên Chi bộ Nghiên cứu - Tổng hợp II, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, có nhiều vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Ngày 28/10, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 15 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh.

Tại Kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Xem xét Báo cáo đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật các đảng viên vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Cao Bằng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy:

Các ông, bà: Trịnh Trường Huy, đảng viên Chi bộ Nghiên cứu - Tổng hợp II, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026;

Nguyễn Ngọc Thư, Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, Thành viên Tổ Nghiên cứu chuyên đề tham mưu, giúp việc Thường trực Tỉnh ủy; nguyên: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật các ông, bà Trịnh Trường Huy và Nguyễn Ngọc Thư.

Xem xét kết quả giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy và các đồng chí Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam bên cạnh những ưu điểm còn có một số vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế làm việc; công tác cán bộ; trách nhiệm, quyền hạn của đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, dự án đầu tư; thực hiện kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán và việc kê khai tài sản, thu nhập.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và các đảng viên được giám sát kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm; chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra; báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 1 trường hợp và xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng khác.