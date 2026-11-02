Bầu cử Mỹ: Diễn biến bất ngờ trong cuộc đua vào Thượng viện Mỹ tại bang Michigan

ANTD.VN - Ngày 1-11, trong cuộc vận động bầu cử tại bang Iowa, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi việc nữ nghị sĩ Haley Stevens rời bỏ đảng Dân chủ để ủng hộ chiến dịch tranh cử vào Thượng viện của ông Mike Rogers. Nhà lãnh đạo Mỹ thậm chí còn ngỏ lời mời bà gia nhập đảng Cộng hòa.

Nữ nghị sĩ Haley Stevens rời bỏ đảng Dân chủ để ủng hộ chiến dịch tranh cử vào Thượng viện của ông Mike Rogers. Ảnh: Bloomberg/Getty Images

“Tôi không biết Haley, tôi chưa từng gặp bà ấy, nhưng Haley đã nói ra điều mà ít ai dám nói”, ông Trump phát biểu. Tổng thống Mỹ nói tiếp: “Tôi rất muốn bà ấy gia nhập đảng Cộng hòa, thực ra, tôi nghĩ điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Bà ấy đã thể hiện lòng trung thành tuyệt vời, gần như chưa từng có, đối với những người dân tuyệt vời ở Michigan”.

Sau đó, ông Trump tiếp tục công kích ông Abdul El-Sayed, ứng viên của đảng Dân chủ tranh cử vào Thượng viện Mỹ. “Bạn thử tưởng tượng xem, chúng ta sẽ phải cho ông ta đi qua máy dò kim loại…”, ông Trump suy đoán, ví von ông El-Sayed như một kẻ khủng bố - một nhận xét dựa trên những định kiến ​​chống người Hồi giáo.

Trước đó, ông El-Sayed ngày 29-10 đã đáp trả những bình luận tương tự của ông Trump, cho biết: “Này, ông Trump. Tôi sẵn sàng đi qua máy dò kim loại nếu ông chịu ngồi vào máy phát hiện nói dối. Đơn giản thôi. Tôi chẳng có gì phải giấu giếm cả. Còn ông thì có quá nhiều thứ cần phải che giấu”.

Tuyên bố trên được Tổng thống Trump đưa ra sau khi Hạ nghị sĩ Haley Stevens thuộc đảng Dân chủ tuyên bố ủng hộ đối thủ của ông El-Sayed là cựu Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Mike Rogers trong cuộc đua vào Thượng viện tại bang Michigan, làm gia tăng căng thẳng trong cuộc đua sít sao ở bang chiến địa này.

Trước đó, ông El-Sayed đã đánh bại bà Stevens để giành quyền đại diện đảng Dân chủ ra tranh cử cho chiếc ghế do Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ sắp nghỉ hưu Gary Peters nắm giữ. Căng thẳng giữa hai ứng cử viên đảng Dân chủ này đã âm ỉ kể từ cuộc bầu cử sơ bộ hồi tháng 8.

Những người ủng hộ đảng Dân chủ reo hò khi cựu Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu tại một cuộc mít tinh cùng Thượng nghị sĩ Jon Ossoff ở Atlanta vào ngày 29-10. Ảnh: Getty Images

Việc giữ Michigan trong tay đảng Dân chủ được đánh giá có ý nghĩa sống còn đối với nỗ lực của đảng này nhằm giành đa số tại Thượng viện Mỹ. Sau khi bà Stevens tuyên bố ủng hộ ông Rogers, các lãnh đạo cấp cao của đảng Dân chủ khẳng định tiếp tục ủng hộ chiến dịch tranh cử của ông El-Sayed. Chủ tịch đảng Dân chủ bang Michigan Curtis Hertel đã đăng trên mạng xã hội rằng bà Stevens hiện không còn là thành viên của đảng Dân chủ bang Michigan và trong tương lai cũng sẽ không còn là thành viên của đảng này.

Hiện các ứng cử viên thuộc 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa đang đưa ra những thông điệp vận động cuối cùng nhằm thuyết phục cử tri trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ ngày 3-11. Sự kiện này sẽ quyết định đảng nào kiểm soát Quốc hội trong 2 năm cuối của nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump.