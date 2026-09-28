Căng thẳng gia tăng, Hàn Quốc yêu cầu Ukraine phải xin lỗi

ANTD.VN - Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 28-9 ra tuyên bố bày tỏ "rất lấy làm tiếc" và yêu cầu Chính phủ Ukraine đưa ra lời giải thích chính thức cùng lời xin lỗi sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky công khai thông tin về việc chuyển giao bí mật hai tù binh Triều Tiên cho phía Hàn Quốc.

Tổng thống Zelensky phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 23-9-2026

Tuyên bố được Thư ký cấp cao phụ trách quan hệ công chúng của Tổng thống, ông Seong Ghi-hong nêu rõ: "Chúng tôi bày tỏ sự lấy làm tiếc mạnh mẽ trước việc Chính phủ Ukraine đơn phương công khai thông tin vi phạm thỏa thuận bảo mật, và sau đó đưa ra tuyên bố công khai sai sự thật rằng không tồn tại thỏa thuận nào, đồng thời yêu cầu một lời giải thích và xin lỗi chính thức".

Quan chức này cho biết Seoul cũng đang xem xét các "biện pháp cần thiết tiếp theo".

Theo phía Hàn Quốc, hai chính phủ đã thảo luận về việc chuyển giao thông qua nhiều kênh, và chính Ukraine là bên đề nghị giữ bí mật thỏa thuận.

Theo Seoul, Kiev lo ngại việc công khai có thể vấp phải chỉ trích trong nước vì đã trao trả hai binh sĩ Triều Tiên thay vì dùng họ để trao đổi lấy tù binh Ukraine.

Trước đó, trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 23-9, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine vừa chuyển hai binh sĩ Triều Tiên cho Hàn Quốc và nói rằng việc "bắt sống họ không hề dễ dàng".

Hai người này được cho là binh sĩ Triều Tiên bị lực lượng Ukraine bắt giữ tại khu vực Kursk trong giai đoạn 2024-2025.

Phát biểu của ông Zelensky đã vấp phải phản ứng gay gắt từ Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-Myung. Ông Lee cho rằng việc chuyển giao là vấn đề đặc biệt nhạy cảm, ảnh hưởng đến an ninh trên Bán đảo Triều Tiên và việc vi phạm thỏa thuận bảo mật là "rất đáng tiếc".

Cố vấn của Tổng thống Zelensky, ông Dmitry Litvin khẳng định "không có thỏa thuận giữ im lặng".

Một nguồn tin trong Văn phòng Tổng thống Ukraine nói với truyền thông địa phương rằng người dân Ukraine có quyền được biết điều gì xảy ra với các tù binh do lực lượng của họ bắt giữ.